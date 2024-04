Nur bis morgen buchbar: Sky-Streaming gibt’s gerade für nur 5 Euro

Mit WOW hat Sky vor einiger Zeit einen eigenen Streamingdienst an den Start gebracht. Hier findest du die verschiedenen Inhalte des Anbieters, aufgeteilt in unterschiedliche Pakete. Das Filme & Serien Bundle zählt dabei sicherlich zu den spannendsten, immerhin streamst du hiermit unter anderem HBO Hit-Serien wie „House of the Dragon“ oder neue Blockbuster wie „Oppenheimer“. Wer Lust hat, hier mal reinzuschnuppern, kann sich das WOW Filme & Serien Abo von Sky jetzt schon für lediglich 5 Euro pro Monat sichern.

WOW Abo für nur 5 Euro? So geht’s!

Möglich wird das günstige Streaming-Abo von Sky durch den Anbieter waipu.tv – eigentlich ein TV-Streaming-Anbieter. Dieser liefert dir immer wieder preiswerte Bundles, in denen du günstiger an Streaming-Services wie Netflix kommst. Momentan steht jetzt jedoch ein Paket mit WOW Filme & Serien im Schaufenster. Nur noch bis Sonntag, den 7. April um 23:59 Uhr, sicherst du dir hiermit waipu.tv Perfect Plus sowie WOW Filme & Serien für zusammen nur 5 Euro pro Monat – und das für ein ganzes Jahr! Was dir dabei alles genau geboten wird, zeigen wir dir weiter unten im Artikel. Zuerst schauen wir uns nämlich den Schnäppchen-Preis noch mal genauer an.

Normalerweise kostet dich bereits das TV-Streaming-Abo von waipu.tv 12,99 Euro pro Monat, während das WOW-Abo mit monatlich rund 10 Euro zu Buche schlägt. Wer sich direkt für ein Jahresabo des Sky Streaming-Services entscheidet, zahlt aktuell aktionsbedingt auch nur 5,98 Euro pro Monat. Trotzdem: Das aktuelle Spar-Bundle lohnt sich definitiv! Denn selbst wenn du ausschließlich Interesse an WOW hast, kommst du bei diesem Angebot etwas günstiger weg. Im Vergleich mit den Einzelkosten für beide Abos sparst du monatlich sogar fast 14 Euro bzw. satte 167 Euro über die komplette Laufzeit von 12 Monaten.

WOW und waipu.tv bieten dir für nur 5 Euro unzählige coole Inhalte

Doch wie genau funktioniert das Ganze jetzt? Wer Interesse hat, kann das Streaming-Bundle noch bis Sonntag (7. April, 23:59 Uhr) über diese Aktionsseite abschließen. Hier sicherst du dir dann das waipu.tv Perfect Plus Abo sowie einen 12-monatigen Gutschein für WOW Filme & Serien, für insgesamt nur 5 Euro pro Monat. Der Preis bleibt dabei für die komplette Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten bestehen. Anschließen steigen die Kosten allerdings wieder auf den Normalpreis. Du kannst aber natürlich umgehend kündigen und den Preisanstieg so vermeiden. Schnell sein lohnt sich allerdings, denn viel Zeit zum Zuschlagen bleibt nicht mehr.

→ Zum Angebot!

Sky & TV-Streaming im Bundle: Das wird dir alles geboten

Für den Angebotspreis von lediglich 5 Euro pro Monat bekommst du allen voran natürlich das umfangreiche Sky Streaming-Abo WOW Filme & Serien geboten. Wie bereits erwähnt, sind hier Inhalte von HBO, Sky Originals, Warner TV und vielem mehr inklusive. Insgesamt bietet dir das Abo Zugriff auf über 700 Filme, inklusive aktueller Erfolge wie „Oppenheimer“ und „Barbie“. Serien-Fans kommen aber natürlich ebenfalls auf ihre Kosten und streamen so beispielsweise das „Game of Thrones“-Spin-Off „House of the Dragon“ oder „The Rookie“. Sky stellt dir die verschiedenen Inhalte dabei in Full-HD und mit Dolby 5.1 Surround Sound zur Verfügung. Gestreamt wird auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig.

Außerdem kommt mit waipu.tv Perfect Plus obendrein noch ein oftmals unterschätztes Extra dazu. Der TV-Streaming-Dienst hat es nämlich ebenfalls in sich. Ganze 267 TV-Sender (252 in HD), darunter 68 Pay-TV-Programme, streamst du hiermit in HD, auf bis zu vier Geräten gleichzeitig. Hinzu kommen noch weitere Vorteile wie ein 100-Stunden-Aufnahmespeicher, eine große Mediathek sowie die praktische Restart & Pause Funktion für laufende Sendungen. Insgesamt handelt es sich hierbei also um die perfekte Alternative zum linearen Fernsehen, insbesondere mit Blick auf das wegfallende Nebenkostenprivileg.

Alle wichtigen Infos auf einen Blick

waipu.tv Perfect Plus monatlich 12,99 Euro

WOW Filme & Serien monatlich 5,98 Euro

Aktionspreis für beides zusammen: Jetzt nur 5 Euro pro Monat!