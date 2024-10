Neues Sky Komplett-Paket: Darum solltest du aber auf Netflix verzichten

Mit angeblich bis zu 96 Euro Ersparnis bietet dir Sky aktuell gleich zwei große Streaming-Pakete unter dem Motto „Alles von Sky“ an. Hier sind dann sowohl die Sky Entertainment und Cinema Pakete, als auch Fußball Bundesliga und Sport inklusive. Doch nicht nur das: Paramount+ und auf Wunsch ebenso Netflix gibt’s ebenfalls mit dazu. Das absolute Mega-Bundle mit den beiden Streaming-Diensten sowie den Sky-Paketen kostet dich jetzt nur noch 45 Euro pro Monat (12 Monate Laufzeit). Wir empfehlen jedoch ein anderes Paket. Warum und was generell alles so drinsteckt, erfährst du hier.

Mit Netflix, Paramount+, Fußball Bundesliga & Co. – Das steckt im Sky-Paket

„Alles von Sky“ – und dieser Name ist Programm. Durch die neuen Angebote kommst du nämlich verhältnismäßig günstig an die breite Streaming-Palette von Sky. Allen voran Sky Entertainment und Cinema liefern dir massenhaft Auswahl für deinen nächsten Serienmarathon oder einen gemütlichen Filmabend. Passend dazu bekommst du auch direkt den Streaming-Dienst Paramount+ kostenlos mit dazu. Hiermit streamst du beispielsweise die Halo-Serie, Tulsa King mit Rocky-Star Sylvester Stallone oder South Park. Auf Wunsch (und für monatlich 5 Euro extra) gibt’s Netflix ebenso mit dazu.

Weiterhin kommen aber auch alle Sportfans auf ihre Kosten: Sky Sport und Fußball Bundesliga geben dir unter anderem Zugang zu den meisten Bundesliga-Partien, der UEFA Champions League und vielen anderen Sportarten. Zusätzlich sicherst du dir außerdem noch einen 100-Euro-Gutschein für dein eigenes Bundesliga-Trikot.

Alle Infos zu den Sky-Paketen: Hier mehr erfahren

Der Inhalt kann sich also in jedem Fall wirklich sehen lassen. Von tagesaktuellen Sportereignissen, über neue Hollywood-Blockbuster bis hin zu altbekannten Sitcoms und Serien – hier ist wirklich für jeden etwas dabei. Doch lohnt sich das Ganze auch mit Blick auf den Preis? Immerhin veranschlagt Sky für das Paket samt Netflix 45 Euro pro Monat (ohne Netflix monatlich 40 Euro).

Auf den zweiten Blick: Darum ist ein Paket deutlich besser

Zum Vergleich: Das Filme- und Serien-Paket (inklusive Paramount+ und Netflix) kostet bei Sky derzeit 25 Euro pro Monat. Wer Entertainment (ohne Netflix) und Bundesliga bucht, zahlt hingegen 30 Euro. Wenn du also wirklich Interesse an allem von Sky (sowie Netflix und Paramount+) hast, sparst du bei dem aktuellen Angebot durchaus und kommst mit dem Mega-Paket günstiger weg. Einen kleinen Spar-Tipp haben wir aber dennoch für dich:

Vergleichen wir dafür nochmal die beiden Paket-Optionen. Wie oben bereits erwähnt, zahlst du für das Paket samt Netflix 45 Euro pro Monat. Hier ist das sogenannte Netflix Basis Abo (720p, ein Gerät) inklusive. Einzeln gibt es diese Mitgliedschaft so nicht zu kaufen. Das günstigste Netflix Standard Abo (inklusive Werbung) kostet allerdings lediglich 4,99 Euro pro Monat und bietet eine höhere Auflösung (1080p) sowie die Möglichkeit, auf zwei Geräten gleichzeitig zu streamen. Dadurch wird schnell klar, dass sich das absolute Mega-Paket inklusive Netflix gar nicht wirklich lohnt. Viel mehr solltest du bei Interesse das Sky-Paket ohne Netflix für 40 Euro pro Monat abschließen und den US-Streamingdienst separat buchen.

Doch aufgepasst: Alle hier angesprochenen Preise bei Sky gelten nur für die ersten 12 Monate. Anschließend steigen die Kosten der Mega-Pakete dann nämlich auf monatlich 60 bzw. 65 Euro. Die rechtzeitige Kündigung sollte also nicht vergessen werden.