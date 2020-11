Schnäppchen, Rabatte, Angebote. Wohin man in diesen Tagen auch blickt, überall wird die Black Week mit aktuellen Sonderangeboten gefeiert. Auch bei Sky. Der größte deutsche Pay-TV-Anbieter hat sich für all diejenigen, die sich jetzt für ein klassisches TV-Abo des Senders entscheiden möchten, eine Sonderaktion ausgedacht. Noch bis zum 30. November kannst du dir das Sky-Komplettpaket zusammen mit einem Gratis-Tablet von Samsung sichern. Dadurch sparst du immerhin knapp 200 Euro.

Cyberweek – Samsung-Tablet kostenlos

Das Cyberweek-Angebot beinhaltet alle Standard-Pakete, die du aktuell beim Pay-TV-Anbieter buchen kannst: Entertainment, Cinema, Kids, Sport und Fußball Bundesliga. Du kannst also alle Filme und Serien aus dem Sky-Programm gleichermaßen sehen wie das komplette Live-Sport-Angebot. Dazu gibt es einen Sky Q Receiver gratis. Und im Rahmen der Sonderaktion bekommst du auch das Samsung Galaxy Tab A7 in der WLAN-Variante mit 32 GB Speicherplatz geschenkt. Das allein kostet derzeit normalerweise im Online-Fachhandel mindestens knapp 200 Euro.

Gedacht ist das Gratis-Tablet unter anderem dafür, dass du auch unterwegs über Sky Go dein gebuchtes Sky-Programm sehen kannst. Denn mit Sky Go hast du dein Pay-TV-Programm immer mit dabei – übrigens auch per App auf allen gängigen Smartphones. Um das Tablet zu bekommen, erhältst du von Sky einen Gutschein. Diesen kannst du im Onlineshop von Media Markt einlösen. Der Gutschein wird nach Ablauf der Widerrufsfrist, positiver Bonitätsprüfung und nach einem ersten positiven Zahlungseingang bei Sky per E-Mail verschickt. Nach Angaben des Senders geschieht dies circa sechs bis acht Wochen nach Vertragsabschluss. Eine Einlösung des Gutscheins ist bis zum 18. März 2021 möglich.

Komplettpaket – Was steckt drin?

Das Komplettpaket inklusive Gratis-Tablet kostet während der ersten 12 Monate 45 Euro monatlich. Ab dem 13. Monat musst du 55 Euro pro Monat zahlen, kannst aber jeden Monat kündigen. Oder du bindest dich erneut ein Jahr an Sky und zahlst dann weiterhin 45 Euro pro Monat. Bei einer Online-Bestellung entfällt im Rahmen der Sonderaktion die normalerweise anfallende Einrichtungsgebühr in Höhe von 59 Euro. Du musst einmalig nur 12,90 Euro für den Versand des Receivers bezahlen. Das Angebot ist nur verfügbar, solange der Vorrat reicht.

Für Streaming-Fans: Sky Ticket mit TV Stick gratis

Du möchtest die Inhalte von Sky lieber per Internet-Stream nutzen? Dann wäre Sky Ticket die passende Wahl. Und auch für dieses VoD-Produkt gibt es jetzt ein Cyberweek-Angebot. Du kannst dich nämlich zu einem Preis von 9,99 Euro monatlich für das Entertainment-Ticket von Sky Ticket entscheiden. Und auch hier gibt es kostenlos etwas dazu.

Alle Serien aus dem Programm von Sky stehen dir dann auf Abruf zur Verfügung. Und das auf zwei Geräten gleichzeitig. Nicht nur mobil auf einem Smartphone, Tablet PC oder Notebook, sondern auch auf deinem Fernseher. Denn du bekommst aktuell den Sky Ticket TV Stick geschenkt. Normalerweise kostet er knapp 30 Euro.

Möchtest du auch die aktuellen Top-Filme aus dem Sky-Programm streamen können, kannst du dich für das Entertainment & Cinema Ticket entscheiden. Es kostet 14,99 Euro monatlich. Für beide Angebote gilt eine Vertragslaufzeit von nur einem Monat.

Du willst Live-Sport? Kein Problem!

Optional kannst du auch den von Sky übertragenen Live-Sport zubuchen. Das Supersport Monatsticket kostet 29,99 Euro monatlich und beinhaltet neben Formel 1, Tennis, Handball, DFB-Pokal und Premier League auch die Spiele der Fußball Bundesliga. Wenn du auf die Bundesliga-Spiele verzichten kannst, gibt es das Sport Monatsticket für knapp 10 Euro monatlich.

