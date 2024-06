Sinkende Strompreise: Hier sparst du jetzt 15 Prozent und mehr!

Bist du mit deinem aktuellen Strom-Versorger unzufrieden, etwa weil dieser zu teuer ist? Dann könntest du jetzt bei Yello fündig werden. Der Anbieter geht derzeit nämlich mit 15 Prozent Rabatt auf Kundenfang. Teilweise sind sogar bis zu 20 Prozent Nachlass möglich. Und wenn du über unseren Link zuschlägst, sicherst du dir obendrein noch einen BestChoice-Gutschein im Wert von 35 Euro on top. Hier gibst du einfach deine E-Mail-Adresse an, bekommst anschließend einen Link zu Yello zugesandt und sahnst nach Vertragsabschluss den Gutschein ab. Mehr Infos zu Yello und der Aktion geben wir dir hier.

15 Prozent Rabatt & mehr bei Strom- und Gastarifen

Die Aktion ist simpel und genial zugleich: Wenn du bei Yello derzeit einen neuen Ökostrom- oder Gastarif abschließt, kannst du dir einen Preisnachlass in Höhe von bis zu 15 Prozent sichern. Teilweise sind sogar bis zu 20 Prozent möglich.

Zusätzlich kannst du dir aber noch ein weiteres Goodie sichern – und zwar einen BestChoice-Gutschein im Wert von 35 Euro! Gib dafür auf unserer exklusiven Aktionsseite zunächst deine E-Mail-Adresse an. Anschließend wird dir per Mail ein Link zu Yello zugeschickt, über welchen du deinen Strom- oder Gas-Vertrag abschließend musst. Nach erfolgreichem Vertragsabschluss erhältst du später dann eine E-Mail mit deinem BestChoice-Gutschein. Diesen kannst du bei diversen bekannten Online-Shops einlösen und künftig nochmal sparen.

Bei Yello kannst du übrigens ganz einfach deine Postleitzahl und deinen Verbrauch eingeben und schon wird dir innerhalb von wenigen Sekunden der Preis berechnet. Im Anschluss hast du dann noch die Wahl zwischen verschiedenen Vertragslaufzeiten (ohne Laufzeit, 12 oder 18 Monate). Wer sich für einen Vertrag mit Mindestlaufzeit entscheidet, profitiert gleichzeitig allerdings auch von einer vollen Preisgarantie. Einmal abgeschlossen, steigen deine monatlichen Kosten dadurch dann während der Laufzeit nicht mehr.

Bis zu 20 Prozent Rabatt sind möglich

Wie viel Rabatt dir genau winkt, hängt allerdings von verschiedenen Faktoren ab. So würden wir bei einem Stromtarif an unserem Brühler Standort mit einem theoretischen Verbrauch von 2.500 kWh etwa immerhin 17 Prozent sparen und einen voraussichtlichen Abschlagspreis von 60 Euro pro Monat zahlen. Es lohnt sich also auf jeden Fall mal reinzuschauen und zu checken, wie viel du bei einem Tarif bei dir vor Ort sparen würdest. Insbesondere, wenn du derzeit noch in einem Vertrag beim Grundversorger steckst, solltest du hier günstiger wegkommen.

Das sind die Vorteile von Yello

Der Anbieter wirbt aber nicht nur mit dem aktuellen Preisnachlass, generell möchte Yello seine Kunden auch noch mit weiteren Vorteilen überzeugen. Hierzu zählt neben der bereits angesprochenen Preisgarantie im Gegenzug aber ebenso eine hohe Flexibilität. Über die Yello App kannst du nämlich deinen Abschlag stets überprüfen und auch anpassen. Dein Stromtarif soll sich nämlich dir anpassen, und nicht umgekehrt – wie auf der Website beworben wird. Gleichzeitig ist Yello aber ebenfalls sehr umweltbewusst. Beim Stromtarif wird nur auf Ökostrom aus Europa gesetzt, inklusive 10 Prozent Solarstrom. Und ein 1-Euro-Klimaschutzbeitrag ist ebenso inklusive. In Kombination mit den aktuellen Angebotspreisen kann sich ein Wechsel somit definitiv lohnen.