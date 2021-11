Singles Day Schnäppchen bei Aldi: Nintendo-Konsole und Apple-Kopfhörer

Es ist klar zu spüren, dass Weihnachten und die großen Shopping-Events vor dem Fest (Singles Day / Black Friday) kurz vor der Tür stehen. Immer mehr Einzelhändler kündigen frische Sonderangebote an, die Kunden in die Läden oder Onlineshops locken sollen. Auch Aldi möchte sich in diesem Zusammenhang die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Ab Donnerstag, 11. November 2021, bietet der Lebensmittel-Discounter in seinen Filialen gleich mehrere attraktive Hardware-Angebote. Mit dabei sind nicht nur die Bluetooth-Kopfhörer AirPods 2 von Apple, sondern auch ein sogenanntes Education-Notebook von Medion und die tragbare Spielekonsole Nintendo Switch.

Apple AirPods (2. Generation) deutlich reduziert

Solltest du auf der Suche nach neuen, kabellosen In-Ear-Kopfhörern sein, kannst du dich ab dem 11. November bei Aldi Süd für die Apple AirPods der 2. Generation entscheiden. Doppeltippen auf das Gehäuse sorgt dafür, die Audiowiedergabe zu starten, zum nächsten Track zu springen oder einen Anruf anzunehmen. Alternativ kannst du auch Apples Sprachassistenten Siri aktivieren („Hey Siri“), um einen Song abzuspielen, jemanden anzurufen oder eine Wegbeschreibung aufzurufen.

Der integrierte Akku bietet Energie für bis zu fünf Stunden Wiedergabe. Bei Telefonaten ist eine Laufzeit von bis zu drei Stunden möglich. Im Lieferumfang enthalten ist ein kleines Ladecase. Damit kannst du in 15 Minuten neue Energie für bis zu 3 Stunden Wiedergabe und bis zu zwei Stunden Sprechdauer nachladen. Kompatibel sind die Apple AirPods 2 mit iPhones und Android-Smartphones. Eine Verbindung zu Handys erfolgt über Bluetooth 5.0.

Die Apple Airpods 2 im Ladecase.

Und der Preis? Apple selbst bietet die AirPods 2. Generation über seine Homepage zu einem Preis von 149 Euro an. Dabei solltest du aber wissen, dass es sich nicht um das neueste Modell handelt. Inzwischen stehen auch die Apple AirPods 3. Generation mit 3D Audio zur Verfügung. Und auch die Apple AirPods Pro mit aktiver Geräuschunterdrückung sind bereits zu haben.

Trotzdem sind die Apple AirPods 2 gute In-Ear-Kopfhörer. Und Aldi Süd bietet sie für 119 Euro an. Gegenüber dem Verkaufspreis von Apple selbst kannst du also von einem Rabatt in Höhe von immerhin 30 Euro profitieren. Andere Onlineshops bieten die Bluetooth-Kopfhörer aktuell sogar schon zu Preisen ab knapp 115 Euro an. Aldi ist also Stand heute nicht der günstigste Anbieter. Zur Wahrheit gehört zudem: In der jüngeren Vergangenheit waren die AirPods 2 auch mehrfach schon zu einem Preis von unter 110 Euro zu haben. Achte bei einem Einkauf in einem Webshop aber auch auf die Versandkosten. Die fallen bei Aldi nämlich nicht an.

Nintendo Switch (Grau) für mobilen Gaming-Spaß

Ebenfalls ist zum Singles Day bei Aldi Süd die tragbare Spielekonsole Nintendo Switch zu haben. Du kannst sie einerseits per HDMI-Kabel an einen Fernseher anschließen, um in den eigenen vier Wänden etwa eine flotte Runde „Mario Kart“ zu zocken. Du kannst die Konsole mit den zwei inkludierten Controllern aber auch mobil verwenden. Dafür steht sowohl ein Tisch- als auch ein Handheld-Modus zur Verfügung.

Wichtig: Es handelt sich um das klassische Modell mit 32 GB Speicherplatz und nicht um die neue OLED-Variante der Konsole. Der LCD-Bildschirm des Aldi-Schnäppchens bietet eine Auflösung von 1.280 x 720 Pixeln bei einer Größe von 6,2 Zoll. Die Akkulaufzeit gibt Nintendo mit 4,5 bis 9 Stunden an. Wie lange der Energiespeicher am Ende tatsächlich durchhält, ist davon abhängig, welches Spiel zum Einsatz kommt. Eine Wiederaufladung des 4.310 mAh großen Akkus dauert nach Herstellerangaben etwa drei Stunden.

Die Nintendo Switch kommt zu Aldi – mit einem Preis, der sich gewaschen hat?

Weitere Extras der Nintendo Switch sind unter anderem die integrierten Stereo-Lautsprecher, WLAN und Bluetooth 4.1. Der Video-Output im TV-Modus liegt bei 1.920 x 1.080 Pixeln (Full HD) mit 60 fps. Angeboten wird die Nintendo Switch von Aldi Süd ab dem 11. November für 289 Euro. Ein guter Preis? Durchaus! Ein unschlagbar günstiger Preis? Aktuell schon. Denn andere Onlineshops bieten die graue Nintendo Switch zu Preisen von rund 293 Euro an. In der Regel zuzüglich Versandkosten.

Education Notebook bei Aldi Nord im Angebot

Aldi Nord wiederum feiert den Singles Day ab dem morgigen 11. November unter anderem mit dem Verkauf des sogenannten Education Notebooks Medion Akoya E11202 (MD64070). Der Name ist dabei Programm. Der kleine Laptop überzeugt nicht gerade als Leistungswunder. Stattdessen sollen seine kompakten Abmessungen und sein Gewicht von knapp 1,2 Kilogramm überzeugen. Damit ist der kleine Rechner ein idealer Begleiter in der Schule oder in der Uni.

Als Betriebssystem ist Windows 10 Pro in der National Academic Version vorinstalliert – ideal abgestimmt für alle Lehrenden und Lernenden, wie es offiziell heißt. Das HD-Display (1.366 x 768 Pixel) ist 11,6 Zoll klein, im internen Speicher finden 64 GB an Daten Platz. Für den Antrieb sorgt ein Intel Celeron N3450 Prozessor mit vier Kernen (1,1 GHz Basistakt / 2,2 GHz Turbo-Boost), ergänzend dazu stehen 4 GB RAM zur Verfügung. Zu den weiteren Extras gehören WLAN, Bluetooth 4.2 und natürlich auch eine HD-Webcam. Die Akkulaufzeit liegt laut Hersteller bei bis zu acht Stunden.

Klein und leicht: das Medion Education Notebook.

Angeboten wird das Medion Akoya Education Notebook von Aldi Nord ab dem 11. November zu einem Preis von 199 Euro. Ein vergleichbares Notebook mit Windows 10 Home (S Modus) kostet bei Medion aktuell 50 Euro mehr. In anderen Webshops sind für das Medion Akoya E11202 aktuell mindestens knapp 280 Euro zu zahlen. Vergleichbare Rechner anderer Hersteller liegen in der Regel bei 240 Euro aufwärts. Das HP Stream 11 kannst du bei eBay aber auch schon für rund 195 Euro kaufen.

