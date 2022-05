SIMon mobile Aktion: So wertest du den Vodafone-Tarif deutlich auf

Der noch recht neue Vodafone-Discounter SIMon Mobile hat ein bislang eher verstecktes Feature, das sich in einigen Szenarien jedoch wirklich auszahlt. Wer bei einem Bankkredit schon einmal das Wort „Ratenpause“ gehört hat, ahnt, wovon die Rede ist. Hier kannst du dieses Prinzip auch auf den Handyvertrag anwenden.

Nun reden wir bei SIMon mobile nicht über 100-Euro-Verträge, die sich bei einer Zahlungs- und Nutzungspause wirklich im Portemonnaie bemerkbar machen. Aber wie heißt es so schön: Kleinvieh macht auch Mist.

Aktion: Aktuell gibt es für jeden Neukunden von SIMon mobile doppeltes Datenvolumen. Das zusätzliche Volumen steht dir 6 Monate lang zur Verfügung und du benötigst keinen Gutscheincode der ähnliches. In beiden Tarifen gibt es somit 16 statt 8 GB Datenvolumen im ersten halben Jahr, was die Tarife deutlich aufwertet. Zumal sie monatlich kündbar sind und bleiben sowie nach wie vor keine Einmalkosten beinhalten. So kannst du die aktuelle Aktion sogar nur für einen Übergang nutzen und das zusätzliche Datenvolumen abgreifen.

SIMon mobile – so funktioniert der neue Vodafone-Discount-Tarif

Kein Schnickschnack und überschaubare Kosten – das verspricht der Vodafone-Tarif SIMon, den es in drei Options-Varianten gibt. Du zahlst hier in keinem Fall einen Anschlusspreis und kannst den Tarif immer monatlich kündigen. Unterschieden wird nur darin, ob du den Tarif mit deiner alten Nummer (Rufnummernportierung) oder einer neu vergebenen Rufnummer nutzen willst. Die Variante mit Nummernübernahme kostet monatlich 8,99 Euro – in einigen Fällen, je nach abgebendem Anbieter aber auch 14,99 Euro pro Monat. Den Aufwand für den Neuanschluss mit einer neu vergebenen Rufnummer zahlst du über die flexible Laufzeit ab und der Tarif kostet 11,99 Euro. Mit dabei sind immer 8 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz sowie eine Allnet-Flat für Anrufe und SMS. Es handelt sich also um einen fixen Tarif mit einem fixen Preis – lediglich über die Neuanschluss-Modalitäten variiert der Preis pro Monat. In diesem Artikel erfährst du mehr zu SIMon mobile.

SIMon mobile Vertragspause: Was bedeutet das?

Der SIMon mobile-Tarif ist simpel gestrickt – die 8GB-Option kostet 8,99 Euro pro Monat, wenn du deine Rufnummer von bestimmten Anbietern mitnimmst. Es gibt keine Einmalkosten und eine Allnet-Flat ist mit drin – und durch monatliche Kündigungsmöglichkeit ist der Tarif ohnehin schon sehr flexibel. Die Vertragspause erweitert diese Flexibilität nochmals.

Natürlich könntest du deinen Tarif während eines längeren Auslandsaufenthalts oder in einer sonstigen Phase ohne Bedarf einfach kündigen und nachher wieder neu abschließen. Durch die Vertragspause bist du jedoch einerseits flexibler, hast weniger Aufwand und bleibst andererseits sogar erreichbar.

Du kannst die Vertragspause im Kundenportal für bis zu 3 Monate einstellen. In dieser Zeit kostet dich dein Tarif keinen Cent – außer du nutzt ihn. Dann wird der Standardverbrauch (abgehende Gespräche und SMS: 29 Cent; eingehende kostenlos) berechnet. Mobiles Internet ist in dieser Pause-Zeit jedoch gänzlich abgeschaltet. Dafür ist es ja auch eine Pause. Willst du schneller als geplant wieder auf deinen Tarif zugreifen, kannst du die Pause jederzeit auch früher abbrechen. Dann wird dir zudem nur eine anteilige Grundgebühr für den entsprechenden Monat berechnet. Auf dieser Seite erfährst du mehr zum Thema SIMon-Vertragspause.

Am Beispiel erklärt: So kann die Vertragspause bei SIMon mobile aussehen.