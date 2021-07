SIM-Only-Deals mit Rabatten und Vorteilen: 5 GB Vodafone-LTE für 5 Euro

Aktuell gibt es bei mehreren Mobilfunk-Anbietern und -Online-Shops einige Angebote zu SIM-Only-Tarifen – manche monatlich kündbar und manche mit zwei Jahren Laufzeit – die wir gut und gerne als Preis-Leistungs-Tipp einstufen können. Gemäß der Faustregel Grundgebühr in (gerundeten) Euro gleich inkludiertes Gigabyte-Datenvolumen pro Monat, lässt sich ein gutes Angebot bereits erkennen. Insbesondere in den Netzen von Vodafone und Telekom. Zum Vergleich: Im Durchschnitt kostet 1 GB Datenvolumen in Deutschland mehr als 3 Euro. Einige 1:1-Deals gibt es jetzt bei diversen Händlern. Manchmal auch mit einem Gratis-Extra obendrauf.

MediaMarkt & Saturn: 20 GB für 20 Euro – 150-Euro-Gutschein gratis dazu

In den Tarife-Welten von MediaMarkt und Saturn gibt es derzeit einige sogenannte Coupon-Deals. Über die mit hohen Kosten und Inklusiv-Einheiten haben wir hier bereits berichtet. Aber auch in günstigeren Gefilden gibt es Angebote, die mit einem guten Versprechen warten.

Den Tarif „green LTE“ mit 20 GB Datenvolumen und LTE100 (bis zu 100 MBit/s) gibt es für monatlich 19,99 Euro. Eine Allnet-Flat ist mit dabei, einmalig werden 39,99 Euro Anschlusspreis fällig. Je nachdem, bei welchem Händler du den Tarif buchst, erhältst du einen Coupon im Wert von 150 Euro für den jeweiligen Shop – MediaMarkt oder Saturn – ohne weitere Kosten dazu.

→ Zum Angebot bei Saturn

→ Zum Angebot bei MediaMarkt

Auch die Klarmobil-Marke Crash, die immer mal wieder mit D-Netz-Tarifen zu Tiefpreisen auf sich aufmerksam macht, hat neue Angebote auf Lager. Für kurze Zeit gibt es Daten-Tarife im Vodafone-Netz mit dem Volumen-gleich-Preis-Ansatz.

Ein SIM-Only-Tarif mit 5 GB LTE-Datenvolumen (LTE50) kostet 4,99 Euro pro Monat. Der Tarif mit 10 GB kostet 9,99 Euro. Vorteil hier: Es gibt keine Anschlusspreise und die Tarife sind monatlich kündbar. Gerade in der Urlaubssaison ein Faustpfand, da EU-Roaming obligatorisch ist und du hier einen guten Tarif abschließt, ohne dich lange zu binden oder zu Beginn des Vertrags direkt eine hohe Anschlussgebühr zahlst.

→ Zu den Crash-Tarifen mit 5 oder 10 GB

Sim-Only: 10 GB auch mit Allnet-Flat für 10 Euro

Bei DeinHandy gibt es die 10 GB für den viel beschworenen „Zehner“ pro Monat – im plakativen Tarif „LTE 10 GB Flex Aktion“. Und das sogar mitsamt Allnet-Flat (SMS und Anrufe). Hier wird ein Anschlusspreis von 19,99 Euro fällig, der Tarif ist jedoch auch monatlich kündbar. Hier ist Telefónica mit dem O2-Netz der Netzbetreiber, nutzbar ist das LTE-Netz mit bis zu 50 Mbit/s.

Netzbetreiber-Angebote: Vodafone für 3 Monate gratis, O2 im ersten Monat zum halben Preis

Auch die Netzbetreiber selbst haben derzeit noch einige Aktionen laufen, die wir hier nicht unerwähnt lassen wollen. Zu nennen wäre einerseits die Vodafone-CallYa-Aktion, die noch bis Anfang August läuft. Ohne Anschlusspreis und ohne Vertragsbindung kannst du hier völlig kostenlos eine SIM-Karte bestellen und 60 Euro Startguthaben verbrauchen. Das reicht etwa für drei Buchungen des 10 GB schweren Standard-Tarifs CallYa Digital.

Auch bei O2 gibt es ein Angebot rund um das Prepaid-Programm des Netzbetreibers, das sich O2 My Prepaid nennt. Hier kostet der L-Tarif mit 12,5 GB Datenvolumen 19,99 Euro für 4 Wochen. Neukunden sparen anfangs die Hälfte der Grundgebühr und so gibt es die zwölfeinhalb Gigabyte im ersten Monat für 9,99 Euro. Einen Anschlusspreis gibt es hier ebenso wenig wie bei Vodafone. Bei beiden gibt es noch einen Bonus, wenn du deine alte Rufnummer mitnimmst.