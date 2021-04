SIM-Only-Tarife mit bis zu 300 Euro MediaMarkt-Gutschein

In den Tarife-Shops von MediaMarkt und Saturn gibt es wieder Angebote rund um zahlreiche SIM-Only-Tarife, bei denen du dir das zugehörige Smartphones – je nach Wahl – quasi ohne Mehrkosten aussuchen kannst. Musst du aber nicht. Statt Hardware gibt es nämlich einfach einen Gutschein zum Tarif dazu. Bis zu 300 Euro gibt es hier zu holen. Beim Tarif hast du eine breite Auswahl.

Bei den SIM-Only-Tarifen, die hier zur Auswahl stehen, gibt es die volle Netzbandbreite von O2- über Vodafone- bis Telekom-Netz. Auch bei den Kosten und der Ausgestaltung der Tarife gibt es Spielraum. Neben Allnet-Flats gibt es auch reine Datentarife. Der Gutscheinwert ist gestaffelt. Im kleinsten, verfügbaren Tarif gibt es 150 Euro Gutscheinwert für die Shops von MediaMarkt oder Saturn – je nachdem, in welchem Tarife-Shop du den Vertrag abschließt.

SIM-Only-Tarif ab 9,99 Euro, Coupon bis 240 Euro

Fangen wir klein an: Im 6-GB-Tarif Super Select S surfst du im O2-Netz mit bis zu 50 MBit/s Geschwindigkeit und nutzt eine Allnet-Flat für Anrufe und SMS. Monatlich kostet das 9,99 Euro. Ohne Aufpreis dazu gibt es einen Gutschein im Wert von 150 Euro. Der Coupon ist übertragbar, wird per Mail versendet. Einschränkung: Er ist nur einmal einlösbar, der Mindestbestellwert liegt also auf Höhe des Gutscheinwertes.

-> Tarif abschließen und Gutschen bei Saturn sichern

-> Tarif abschließen und Gutschein bei MediaMarkt sichern

Für 5 Euro mehr im Monat gibt es den Tarif auch mit 9 GB Datenvolumen. Der Gutscheinwert von 150 Euro bleibt jedoch gleich. Den größten Gutscheinwert gibt es aktuell übirgens für den Rundum-Sorglos-Tarif O2 Free Unlimited Max. Der unlimitierte Tarif kostet monatlich 49,99 Euro. Mit dabei ist ein 290-Euro-Gutschein.

Suchst du einen reinen SIM-Only-Datentarif, etwa für dein Tablet oder als Zweit-SIM-Karte für mobile Daten, lohnt sich ein Blick auf den green Data XL Spezial. Der bietet 15 GB Datenvolumen pro Monat, das du mit 150 MBit/s Maximalgeschwindigkeit im Telekom-Netz verbrauchen kannst. Regulär kostet der 29,99 Euro monatlich und hat dann einen 240-Euro-Gutschein mit drin. Im Spezial-Tarif ist die Grundgebühr gesenkt. Hier zahlst du nur 19,99 Euro monatlich für den Telekom-Netz-Tarif von mobilcom-debitel. Dafür ist dann auch der Gutscheinwert kleiner – 100 Euro.

Fehlt noch eine Variante im Vodafone-Netz: Auch hier gibt es einen günstigen und schnellen Datentarif zur Auswahl. Die Vodafone Internet-Flat 12.000 Spezial kostet monatlich 19,99 Euro, bietet 12 GB Datenvolumen, die hier sogar mit bis zu 500 MBit/s verbraucht werden können.

Zahlreiche weitere Gutschein-Deals mit SIM-Only-Tarifen gibt es auf der Übersichtsseite der Tarifwelten von MediaMarkt und Saturn. Übrigens: Du kannst die Tarife auch alle mit Hardware statt Gutscheinen verknüpfen. Unter Umständen rechnet sich das aber nicht, hier ist Einzelfallprüfung gefragt.