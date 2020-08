Erst zu den Eckdaten: Der Tarif ohne Smartphone heißt allmobil Flat L und kostet monatlich 7,99 Euro Grundgebühr sowie einmalig 19,99 Euro Anschlussgebühr. Für diese knapp 8 Euro pro Monat gibt es eine Allnet-Flat (Anrufe und SMS) und 5 GB Datenvolumen. Das kannst du im Vodafone-Netz mit bis zu 21,6 MBit/s verbrauchen. Das Ganze ist SIM-only, es gibt also kein Handy dazu.

Bonus, Amazon-Gutschein und weitere Eckdaten

Regulär kostet der Tarif 24,99 Euro, die Ersparnis ist auf dem Papier also enorm. Wichtig ist aber auch, dass der Regulärpreis ab dem 25. Monat wieder greift, du solltest das also im Blick haben und gegebenenfalls rechtzeitig kündigen. Wirklich gut wird der Deal obendrein durch zwei Boni: Einerseits erhältst du satte 50 Euro Gutschrift, wenn du deine alte Rufnummer in diesen neuen Vertrag mitnimmst. Die Portierung kostet beim alten Anbieter mittlerweile maximal 6,82 Euro. Hier machst du also ordentlich Gewinn. Der zweite Bonus besteht in einem Amazon-Gutschein im Wert von 30 Euro, den dir Preisboerse24 nach erfolgtem Vertragsabschluss zur Verfügung stellt.

Mit Rabatt und gleich doppeltem Bonus ist der Vertrag also einen Blick wert. Die vergleichsweise geringe Download-Geschwindigkeit von 21,6 Mbit/s Maximalspeed ist bei den allermeisten Anwendungen aber kein Problem. So lohnt sich der Tarif auch dank seiner geringen Kosten insbesondere für Alltagsnutzer, die unterwegs zum Beispiel wenig Video-Streaming- und nur hin und wieder Musikstreaming-Dienste nutzen. Auch als Zweit-Karte im Dual-SIM-Handy ist der Tarif empfehlenswert, insbesondere als Fallback-Lösung in einem anderen Netz (Vodafone) als die eigentlich genutzte SIM-Karte. Das Label allmobil gehört zu otelo, der Tochtermarke von Vodafone.

→ Hier geht’s zum Angebot

Handy dazu?

Wenn du zu dem Vertrag ein Handy haben möchtest, empfiehlt sich ein Blick in die Mittelklasse. Gefragt sind Geräte unterhalb von 300 oder 200 Euro. Entsprechende Ratgeber-Artikel findest du auf unserer Seite:

In unserem Deal-Bereich sind wir außerdem stetig auf der Suche nach neuen Schnäppchen aus der weiten Welt des Internets. Vielleicht findest du auch hier ein passendes Smartphone-Angebot.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.