Huawei schmeißt mit Geschenken um sich: Sichere dir das nagelneue Tablet im Super-Bundle

Du hältst nach einem leistungsstarken Tablet Ausschau, das du wahlweise sogar als Notebook-Ersatz verwenden kannst? Huawei hat gleich zwei neue Modelle, das MatePad Pro 12.2 und das MatePad 12X, auf den Markt gebracht. Vor allem, wenn du dir das Tablet zum Zeichnen oder zum Notizen machen anschaffen willst, solltest du das MatePad Pro 12.2 genauer unter die Lupe nehmen. Aktuell bekommst du es nämlich noch im Bundle mit zahlreichen Geschenken, die das Angebot erst so richtig spannend machen. Doch dazu später mehr.

Das Huawei MatePad Pro 12.2 – Das bietet es dir

Das MatePad Pro 12.2 bringt eine zwölf Zoll Bildschirmdiagonale mit. Das Display erzeugt dank zwei hintereinander angeordneten OLED-Panels eine erstaunliche Helligkeit von 2.000 Nits. Dies sorgt dafür, dass du das Tablet problemlos auch im Freien verwenden kannst. Zum Vergleich: Das Apple iPad Pro mit 11 Zoll aus dem Jahr 2024 hat mit 1.600 Nits eine weitaus niedrigere Helligkeit vorzuweisen. Vor allem professionelle Anwendungen wie Grafikdesign oder Videoschnitt sind dank des Bildschirms gut denkbar. Das PaperMatte-Display sorgt außerdem beim Arbeiten mit dem Tablet für ein papierähnliches Feeling, ohne störende Reflexionen.

Das Huawei MatePad Pro inklusive Tastatur und Stift

Der Akku mit einer völlig abgefahrenen Standby-Zeit von bis zu 380 Tagen und 10.100 Milliamperestunden kann sich ebenfalls sehen lassen. Bei einem Serienmarathon hält dieser laut Huawei ganze 14 Stunden lang durch. In unter einer Stunde ist das Tablet dann wieder vollständig geladen und einsatzbereit. Trotz der leistungsstarken Technik unter der Haube bleibt das MatePad Pro ein echtes Leichtgewicht. So bringt es nur 508 Gramm auf die Waage und ist mit 5,5 mm super schlank. Die goldene Farbe des Tablets ist dabei von der traditionellen chinesischen Seidenmalerei inspiriert und soll je nach Lichteinfall unterschiedliche Farbreflexe offenbaren. Weiterhin lassen sich jetzt so ziemlich alle Google Apps auf dem Huawei Tablet installieren – wie das geht, haben wir hier im Detail erklärt.

So viel kostet dich das High-End-Tablet

Das Huawei MatePad Pro kostet dich zum Verkaufsstart 999 Euro. Allerdings bekommst du für das Geld nicht nur das Tablet, denn Huawei gönnt dir noch für einen kurzen Zeitraum viele Gratis-Zugaben. Im Paket ist so die passende Tastatur, der M-Pencil und – exklusiv im Huawei Store – auch Microsoft 365 Single für zwölf Monate. Mit dem Gutscheincode AMIRO179 bekommst du auch noch die Bluetooth-Kopfhörer FreeBuds Pro 3 umsonst dazu. Die 999 Euro investierst du hier nicht nur in ein Top-Tablet, sondern in ein absolutes Komplettpaket. Allein das ganze Zubehör hat schon einen Warenwert von insgesamt über 300 Euro, was das MatePad Pro zu einem richtig interessanten Angebot macht.

Wer etwas weniger Budget zur Verfügung hat, der wird beim MatePad 12X fündig. Hier zahlst du 649 Euro für Tablet inklusive Tastatur, M-Pencil und FreeBuds 5i Kopfhörern. Doch aufgepasst: Die Aktion mit den ganzen Extras gilt nur solange der Vorrat reicht und endet dann spätestens am 11. November.