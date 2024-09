Nur noch kurze Zeit: Sicher dir schnell 90 GB Prepaid-Volumen kostenlos bei Vodafone

Oft werben Anbieter nur damit, hier ist es aber wirklich Realität: Bei Vodafone sicherst du dir im Rahmen der CallYa-Sommeraktion tatsächlich einen kostenlosen Prepaid-Tarif mit satten 90 GB Datenvolumen und einer Allnet-Flat. Möglich wird das Ganze durch den Code BONUS60, über den du dir 60 Euro Startguthaben für das Prepaid-Konto sicherst. Damit ist der Tarif CallYa Digital samt Allnet-Flat und 30 GB mobilen Daten pro Monat tatsächlich drei Monate lang komplett gratis. Wie das Ganze genau funktioniert und wie du mögliche Folgekosten ganz leicht vermeidest, erfährst du hier.

Prepaid-Tarif: Vodafones 60-Euro-Geschenk ist ein echter Hammer

Dadurch, dass du nominell einen Prepaid-Tarif nutzt (auch wenn in diesem speziellen Fall ein Bankeinzug obligatorisch ist), ist der Tarif direkt kündbar und du zahlst im Zweifel keinen Cent an Vodafone. So funktioniert’s:

CallYa Digital Tarif als Neukunde hier bestellen

Mit dem Code BONUS60 bei SIM-Karten/Tarif-Bestellung bekommst du 60 Euro Guthaben. Weitere 10 Euro Bonus gibt’s bei Rufnummernmitnahme.

bei SIM-Karten/Tarif-Bestellung bekommst du 60 Euro Guthaben. Weitere 10 Euro Bonus gibt’s bei Rufnummernmitnahme. Damit kannst du den Tarif CallYa Digital (30 GB mit 5G und Allnet-Flat / 4 Wochen Laufzeit) drei Mal buchen.

Der Tarif ist monatlich kündbar. Du gehst keine vertragliche Verbindlichkeit für danach ein, musst aber aktiv aussteigen und kündigen.

Wenn du ihn per eSIM bestellst, kannst du den Tarif nach wenigen Minuten schon nutzen (klassische SIM per Post dauert 1–2 Tage).

Ende der Aktion/letzte Abschlussmöglichkeit ist laut Vodafone am 3. Oktober

Bestellen und loslegen

Keine Falle, keine Einschränkung

Du nutzt den Vodafone CallYa Digital als regulären Tarif. Deshalb musst du etwa auch eine IBAN angeben, obwohl das Konto bei frühzeitiger Kündigung gar nicht belastet wird. Das Datenvolumen ist nicht im Speed begrenzt, du kannst aufs 5G-Netz von Vodafone zugreifen und es gibt auch keine Auslands-Einschränkung. EU-Roaming ist also mit dabei.

Tipp: Wenn du den Tarif als eSIM abschließt – und sofern dein Handy dafür geeignet ist – ist er schon ein paar Minuten nach Buchung einsatzbereit.

Der Code „BONUS60“ beim Bestellen des Tarifs lässt die 60 Euro automatisch auf deinem Guthaben-Konto landen. Der Code „CALLYA60“ funktioniert indes ebenfalls (jeweils ohne Anführungszeichen).

Die Aktion ist übrigens genauso gewollt. Es handelt sich also nicht um einen Geheim-Trick, der schnell wieder verschwinden kann. Einzige Leitplanken: Den Bonus gibt’s nur bei Buchung bis spätestens 3. Oktober, wie Vodafone im Kleingedruckten verrät. Außerdem ist das Bonusguthaben nur für den Tarif CallYa Digital mit seinen 20 Euro Grundgebühr nutzbar. Einen günstigeren Tarif wählen und das Guthaben so länger auszureizen, ist also nicht möglich.

Hier bekommst du außerdem noch eine Einschätzung des Deals per Video bei TikTok.

