Sicher dir das neue iPhone 15 Pro jetzt schon 200 Euro günstiger

Apple-Fans, die auf der Suche nach einem Tarif-Deal zum neuen iPhone 15 Pro sind, sollten sich dieses Angebot nicht entgehen lassen. Bei O 2 bekommst du das Smartphone nämlich bereits zum Marktstart über 200 Euro billiger im Bundle mit einem 25-GB-Tarif. Was dir bei diesem Deal alles geboten wird und wie viel du genau sparst, erfährst du hier.

Tarif-Deal zur Apple-Neuheit: Über 200 Euro billiger im Bundle?

Zum brandneuen iPhone 15 Pro gesellt sich bei diesem Angebot der O 2 Mobile M Tarif mit 25 GB 5G-Datenvolumen. Gesurft wird hierbei mit bis zu 300 MBit/s – eine top Geschwindigkeit für den Alltag rund um Social Media, HD-Streaming und Co. Besonders cool: Dank des Grow-Vorteils wächst dein Datenvolumen jedes Jahr um weitere 5 GB. Hinzu kommt on top noch eine Telefon- und SMS-Flat samt kostenlosem EU-Roaming.

Für das iPhone 15 Pro zahlst du zunächst nur einen Euro, plus 4,99 Euro Versandkosten. Selbstverständlich gibt’s bei dem Tarif aber auch noch einen monatlichen Aufpreis für die Apple-Neuheit. Statt der normalen 32,99 Euro für den O 2 -Tarif zahlst du im Bundle einen Grundpreis von monatlich 59,99 Euro. Über die Laufzeit von 36 Monaten kostet dich das iPhone 15 Pro dadurch 977,99 Euro – also immerhin 221 Euro weniger, als das Smartphone zum Release kostet.

Außerdem wird dir bei dem Angebot der Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro komplett gestrichen. Noch mehr Sparpotenzial holst du zusätzlich über den 200-Euro-Wechselbonus raus. Wenn du also ohnehin einen Tarif suchst und du Interesse am brandneuen iPhone 15 Pro hast, lohnt sich dieser Deal auf jeden Fall!

Kompakt, robust & brandneu: Apple iPhone 15 Pro

Nicht nur langjährige Apple-Fans sollten beim neuen iPhone 15 genau hinschauen, denn der beliebte Hersteller liefert dir mit der neuen Generation mal wieder absolute Top-Smartphones. Die Pro-Variante punktet dabei im Vergleich zum normalen Modell mit dem stärkeren Apple Bionic A17 Prozessor samt 8 GB Arbeitsspeicher. In Kombination mit iOS 17 wird dir hier die gewohnt überaus flüssige Nutzererfahrung von Apple-Geräten geboten.

Apple iPhone 15 Pro Software iOS 17 Prozessor Apple Bionic A17 Display 6,1 Zoll, 1.179 x 2.556 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku induktives Laden USB-Port 3.0 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 206 g Farbe Grau, Blau, Weiß, Schwarz Einführungspreis iPhone 15 Pro (8/128 GB): 1199 €, iPhone 15 Pro (8/256 GB): 1329 €, iPhone 15 Pro (8/512 GB): 1579 €, iPhone 15 Pro (8/1.024 GB): 1829 € Marktstart September 2023

Ein absolutes Highlight des Smartphones ist zudem die tolle Handhabung. Das kompakte 6,1 Zoll OLED-Display liefert mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz aber auch technisch vollends ab. Der Schutz gegen Wasser nach IP68, der robuste Titanrahmen sowie das tolle Kamerasystem rund um die 48-MP-Hauptkamera sind weitere große Pluspunkte. Abstriche musst du allerdings beim Speicher machen: Im Tarif-Deal bekommst du nämlich die Variante mit 128 GB Speicherplatz.

→ iPhone 15 Pro mit 25 GB Tarif bei O 2