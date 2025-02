Keine Lust auf hohe Tarifkosten? Dann lass dir dieses Angebot von freenet nicht entgehen! Hier kosten dich 60 GB im schnellen 5G-Netz von Vodafone jetzt nämlich nur noch 14,99 Euro pro Monat! Auch die Anschlussgebühr wird dir bei dem Tarif derzeit erstattet, wodurch sich das Vielsurfer-Schnäppchen gleich doppelt lohnt.

60 GB, 5G & mehr – Das erwartet dich beim freenet-Angebot

Häufig haben solche Handyverträge eine Internetgeschwindigkeit von 50 MBit/s. Bei diesem Angebot bekommst du aber ganze 150 MBit/s. Damit kannst du problemlos Filme und Serien streamen oder ohne Verzögerung Online-Spiele spielen – vorausgesetzt, du befindest dich im verfügbaren Mobilfunknetz. Der Handytarif bietet dir hierfür den 5G-Mobilfunkstandard im Vodafone-Netz. Außerdem kannst du unbegrenzt in alle deutschen Netze telefonieren und SMS verschicken. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive, sodass du dein Handy auch im Urlaub in der EU ohne zusätzliche Kosten nutzen kannst.

Zusätzlich kannst du den Vertrag als eSIM nutzen, wenn dein Handy das unterstützt – und das ohne extra Kosten. Natürlich sind hier auch VoLTE & WLAN-Call mit an Bord. Falls du darüber hinaus noch einen laufenden Mobilfunktarif hast, kannst du das freenet-Angebot schon jetzt buchen, den neuen Tarif dann allerdings erst später starten lassen. Bedenke allerdings, dass du dich hier mindestens 24 Monate an den Provider bindest.

Vielsurfer-Tarif unter 15 Euro

Bei freenet bekommst du das komplette Paket aktuell für nur 14,99 Euro im Monat. Normalerweise kostet der Tarif 56,99 Euro, allerdings streicht freenet für kurze Zeit 42 Euro pro Monat. Zusätzlich werden dir die Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro erstattet, wenn du freenet erlaubst, dir Werbung zu senden. Weitere versteckte Gebühren gibt es nicht, allerdings noch ein waipu.tv-Probeabo, das du aktiv kündigen musst, wenn du es nicht brauchst.

Falls du deine alte Rufnummer behalten möchtest, kannst du sie kostenlos mitnehmen – einen zusätzlichen Bonus dafür gibt es aber nicht. Nachfolgend haben wir dir das wichtigste noch einmal zusammengefasst:

Vodafone-Netz

60 GB Datenvolumen

150 MBit/s Download-Bandbreite

24 Monate Mindestlaufzeit

5G-Mobilfunkstandard

Monatlicher Preis: 14,99 Euro (statt 56,99 Euro)

Anschlussgebühr wird erstattet (bei Werbeerlaubnis)

Kostenlose Mitnahme deiner Rufnummer

eSIM möglich

EU-Roaming inklusive

Zusätzlich bekommst du wie gesagt noch einen Monat waipu.tv Perfect Plus gratis dazu. Möchtest du das TV-Angebot nicht nutzen, solltest du hier also rechtzeitig kündigen, sonst werden zusätzlich 9,99 Euro pro Monat fällig. Außerdem solltest du dir das Enddatum deines Tarifes rot im Kalender anstreichen, um den Vertrag fristgerecht zu beenden. Denn mit Ablauf der Mindestlaufzeit verschwindet der Rabatt und du zahlst wieder die vollen 56,99 Euro. Alles in allem ist das Angebot richtig spannend. Vor allem Vielsurfer kommen hier voll auf ihre Kosten. Möchtest du also endlich mehr Datenvolumen zur Verfügung haben, solltest du bei freenet vorbeischauen.