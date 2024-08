Sensationell günstig und mit 60 GB im 5G-Netz: Pixel-Deal sorgt für Aufsehen Felix Kemper 3 Minuten

Smartphone-Angebote gibt es wie Sand am Meer. Doch nur wenige sind wirklich gut. Längst bekannt ist: Zusammen mit einem Tarif lässt sich oft einiges sparen. Und so ist es nun auch bei diesem Pixel-Angebot von Vodafone. Was genau drinsteckt, erfährst du hier.