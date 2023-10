Heftige Preisstürze: Sennheiser-Kopfhörer jetzt zu Rekordpreisen – einen gibt’s für 80 Euro

Die Sennheiser-Serien HD (Alltags-Kopfhörer), Sport (In-Ears) und Momentum (Premium-Linie) sind derzeit beim Amazon Prime Day heftig reduziert. Bis zu 60 Prozent Rabatt sind hier für Prime-User drin, sodass einer der Kopfhörer auf für Sennheiser-Verhältnisse lächerliche 80 Euro rutscht.

Angebote ab 80 Euro: Sennheiser-Kopfhörer richtig günstig

Die Rede ist dabei vom Modell Sennheiser HD450SE. Die Bluetooth-Kopfhörer kommen dabei von einem Listenpreis von 199,99 Euro und werden jetzt bei Amazon für 79,99 Euro rausgeschmissen. Die 60 Prozent Rabatt gibt es nur für Prime-Kunden.

Die SE-Variante der Kopfhörer gibt es bei Amazon in dieser Variante exklusiv. Unter anderem sind sie auch mit einer Alexa-Sprachassistenz-Integration versehen. Dazu gibt es hier Bluetooth 5.0 und eine aktive Geräuschunterdrückung. In der jetzt erreichten Preisklasse dürften die HD450SE mit die beste Klangqualität überhaupt bieten.

Momentum 4: Absoluter Premium-Anspruch mit 130 Euro Rabatt

In der edlen 400-Euro-Klasse ist Sennheiser mit den Momentum 4 Wireless vertreten. Die Premium-Kopfhörer kosteten normalerweise 399 Euro. Jetzt streicht Amazon den Preis für Stammkunden auf 269 Euro. Die 33 Prozent Nachlass entsprechen also 130 Euro und landen auf einem richtig attraktiven Preis für die Kopfhörer.

Sennheiser Momentum 4: Over-Ear-Kopfhörer im Test

Technisch bieten die Momentum 4 Wireless alles, was das Herz eines Bluetooth-Kopfhörer-Freundes begehrt. Die adaptive Geräuschunterdrückung ist Weltklasse, die Tonqualität wird durch aptX Adaptive und ein 42-mm-Wandlersystem realisiert. Die gepolsterten Bügel des faltbaren Kopfhörers sind extrem reisefreundlich – auch auf langen Zugfahrten oder Langstreckenflügen. Ergänzend stellt der Hersteller bis zu 60 Stunden Akkulaufzeit in Aussicht.

In-Ears endlich wieder unter 100 Euro

Und auch, wer auf der Suche nach sportlichen und kleinen In-Ears ist, wird bei den Sennheiser-Deals zum überraschend kleinen Preis fündig. Die Sport True Wireless des Herstellers sind ebenfalls mit einer Noise-Cancelling-Funktion ausgestattet und werden als „Kopfhörer für den sportlichen Lebensstil“ beworben.

Statt der einst aufgerufenen rund 140 Euro, bekommen Amazon-Prime-Kunden sie jetzt für 94,99 Euro. Nach langer Zeit sind sie damit mal wieder für unter 100 Euro zu haben. Historisch ist der Tiefpreis aber nicht, wie der Preisverlauf bei diesem Modell zeigt. Dafür ist die Historie zum HD450 wirklich erstaunlich und der neue Preis ein echter Tiefstpreis.

