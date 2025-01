Garmin-Schnapper: Diese Läufer-Smartwatch ist jetzt günstiger als am Black Friday

Günstig, wie noch nie: Die Garmin Forerunner 165, eine Smartwatch mit AMOLED-Farb-Display, kleinem Gewicht (39 Gramm) und bis zu 11 Tagen Akkulaufzeit (Herstellerangabe) ist bei MediaMarkt in der Jahresstart-Aktion (weitere Deals der Reihe findest du hier) knallhart reduziert.

Noch nie günstiger – auch Preisvergleiche finden den echten Preis nicht

Die Garmin-Uhr ist laut Preisvergleich bei MediaMarkt mit 222 Euro am günstigsten. Deal? Es wird sogar noch besser. Was der Preisvergleich nämlich nicht berücksichtigt, ist, dass der Händler im Warenkorb nochmal 24,42 (= 11 Prozent Zusatz-Rabatt) vom Preis streicht und die Smartwatch so auf unter 200 Euro fallen lässt. Günstiger war die Forerunner 165 noch nie zuvor!

Die Aktion, die der Händler rund um die Smartwatch ins Leben gerufen hat, gilt nur noch bis Montag, 6. Januar. Danach dürfte auch dieses Angebot erst einmal Geschichte sein.

Garmin Forerunner 165: Das steckt drin

Die Smartwatch bietet alle Sensorik, die für sportliche Einsteiger wichtig sind: einen Kompass, Beschleunigungsmesser, Thermometer, Herzfrequenzmessung und einen Pulsoximeter. Die Uhr misst dabei nicht nur aktive Phasen, sondern trackt und analysiert bei Bedarf auch deinen Schlaf. Gleichzeitig dient sie als Smartphone-Ergänzung am Handgelenk und zeigt dir bei eingehenden Nachrichten etwa flott und mit einem schnellen Blick an, ob es sich lohnt, das Handy aus der Hosentasche zu nehmen.

Ganz ohne Smartphone – also beim Sport – sind die Funktionen aufs Messen und Begleiten beschränkt. Also das, was eine Smartwatch dieser Preisklasse leisten muss. Dank Garmin Pay kannst du – unterstützte Kreditkarten vorausgesetzt – auch nur mit der Uhr bezahlen. Hier gelangst du zum MediaMarkt-Angebot.

Leider ist auch die Offline-Speicher-Funktion für Spotify erst teureren Modellen vorbehalten, sodass die Garmin Forerunner 165 alleine nicht reicht, um beim Sport Musik zu hören. Hier ist mit der Garmin Vivoactive 5 „Music“ aber ein adäquates Modell für 214 Euro im Angebot, das Playlisten von Spotify, Deezer oder Amazon Music speichern und ohne verbundenes Smartphone über Bluetooth-Kopfhörer wiedergeben kann.