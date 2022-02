Sechs Rechner auf einen Streich: Neue Computer-Schnäppchen bei Aldi

Alle Rechner stammen von Hardware-Partner Medion. Im Onlineshop von Aldi sind ab Donnerstag drei Notebooks und ein Gaming-PC zu haben. Dazu kommt in den Filialen von Aldi Nord ein Notebook-Angebot, Aldi Süd stellt sogar zwei Laptops zur Verfügung. Beide sind aber auf absolutem Einsteiger-Niveau einzuordnen.

Medion Akoya E13204 (MD64020) Notebook

Sowohl bei Aldi Nord als auch bei Aldi Süd steht das Medion Akoya E13204 (MD64020) in den Angebotsregalen. Die Ausstattung ist klar auf Einsteiger-Niveau einzuordnen. Abzulesen unter anderem am Prozessor. Denn verbaut ist zwar eine Intel-CPU, aber nur eine aus dem Silver-Segment. Der Intel Pentium Silver N5030 aus dem Jahr 2019 bietet vier Kerne, die mit einem Grundtakt von 1,1 GHz arbeiten und sich kurzzeitig auf 3,1 GHz beschleunigen lassen. Auch 4 GB Arbeitsspeicher sind alles andere als berauschend. Die klare Botschaft lautet: Ausreichend Leistung für Gaming oder Foto- und Videobearbeitung sollte man diesem Rechner nicht erwarten.

Genau dafür ist das Notebook aber auch gar nicht gedacht. Vielmehr soll es für klassische Bürotätigkeiten dienen. Oder in der Schule oder Uni als digitale Schreibmaschine dienen. Dafür reicht dann auch der auf 128 GB begrenzte und als sehr klein einzustufende SSD-Speicher aus. Apropos klein: Auch der Full-HD-Bildschirm kann nicht gerade mit üppigen Maßen punkten. Nur 13,3 Zoll ist das Panel groß und unterhalb des Displays ist ein sehr breiter Rand zu finden. Schön sieht das nicht aus. Die weitere Ausstattung: HD-Webcam, zwei Lautsprecher, zwei Mikrofone und Bluetooth 5.1. Auch WLAN bietet der Laptop natürlich, ein LAN-Anschluss fehlt allerdings. Die Akkulaufzeit gibt Medion mit bis zu 7,5 Stunden an.

Das Medion Akoya E13204 (MD64020) ist alles andere als ein Leistungswunder.

Der Preis für das 1,3 Kilogramm leichte Notebook: 349 Euro. Das ist angemessen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Normalerweise gibt es in dieser Preisklasse mit einer ähnlichen Ausstattung nur Chromebooks zu einem vergleichbaren Preis. Windows-Rechner sind in der Regel spürbar teurer – sofern sie überhaupt mit der von Medion gewählten Ausstattung erhältlich sind.

Medion Akoya E14412 Notebook

Knapp 100 Euro mehr kostet das nur bei Aldi Süd erhältliche Medion Akoya E14412. Dieser Laptop bietet nur ein HD-Display (720p), das mit 14 Zoll Displaydiagonale aber etwas größer ausfällt. Und auch sonst bietet es eine etwas bessere Ausstattung. So stehen nicht nur 8 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung, sondern auch 256 GB SSD-Speicher. Beim Prozessor ist die Wahl auf den Intel Core i3-10110U aus dem Jahr 2019 gefallen, der zwar 2,1 GHz Basistakt und 4,1 GHz Turbo-Taktfrequenz bietet, allerdings auch nur auf zwei Kerne zugreifen kann. Bei der Akkulaufzeit verspricht Medion in der Spitze bis zu acht Stunden.

Das Medion Akoya E14412 bietet 8 GB RAM aber nur ein HD-Display.

In Summe sorgen diese Hardware-Spezifikationen für einen Betrag in Höhe von 444 Euro, der auf dem Preisschild zu finden ist. Das ähnlich ausgestattete Lenovo IdeaPad 3 kostet aktuell mindestens 479 Euro, bietet aber auch ein hochwertigeres Full-HD-Display. Auch das Medion Akoya E14412 ist also hinsichtlich des Preises für die gebotene Ausstattung als grundsolide einzustufen. Die Leistung ist aber auch bei diesem Rechner als eher überschaubar zu bewerten, das HD-Display sogar eine Enttäuschung. Vergleichbar ausgestattete Rechner gibt es aktuell ab knapp 400 Euro.

Medion Akoya E15303 (MD63885) Notebook

Wer mehr Leistung von seinem Notebook erwartet, kann zum Beispiel zum Medion Akoya E15303 (MD63885) greifen, das ab Donnerstag im Aldi Onlineshop zu haben ist. Hier ist als zentrale Recheneinheit der AMD Ryzen 7 4700U verbaut. Acht Kerne, 2,0 GHz Basistakt und 4,1 GHz Leistungstaktrate sprechen eine ganz andere Sprache als die CPU-Modelle der oben genannten Notebooks. Dass dann aber nur Bluetooth 4.2 zum Einsatz kommt, ist verwunderlich und nicht wirklich zeitgemäß.

Gut ausgestattet präsentiert sich das Medion-Notebook hinsichtlich des Arbeitsspeichers. 16 GB RAM (DDR4) sind sehr ordentlich. Auch die 1 TB große SSD-Festplatte bietet Platz für reichlich Daten. Das Display ist 15,6 Zoll groß und bietet eine Full-HD-Auflösung. Als Extra ist Amazons Sprachsteuerung Alexa integriert, auch eine HD-Webcam fehlt natürlich nicht. Dafür mangelt es an einem LAN-Anschluss. Verbindungen zum Internet sind also nur per WLAN möglich – allerdings nicht über WiFi 6, sondern nur über WiFi 5. Hinsichtlich der verbauten Grafikkarte muss eine einfache Radeon-Grafik von AMD reichen.

Typisches Mittelklasse-Notebook von Medion: das Akoya E15303.

Der Preis des Medion Akoya E15303: 749 Euro. Das ist für die gebotene Ausstattung vollkommen in Ordnung. Das ähnlich ausgestattete Lenovo IdeaPad 5 15 kannst du zwar schon ab 699 Euro kaufen, dann ist aber der Intel Core i5-1135G7 Prozessor verbaut, der nur über vier CPU-Kerne verfügt.

Medion Akoya S15449 (MD64045) Notebook

Ebenfalls ein 15,6 Zoll großes Full-HD-Display bietet das Medion Akoya S15449 (MD64045). Neben 16 GB RAM (DDR4) sind bei diesem Laptop aber nur 512 GB SSD-Speicher an Bord. Dafür kommt ein Intel Core i7-1165G7 Prozessor zum Einsatz. Vier Kerne takten mit 2,8 GHz Basistakt und lassen sich kurzzeitig auf bis zu 4,7 GHz beschleunigen. Eine zusätzliche Grafikkarte fehlt auch diesem Rechner. Stattdessen kommt Intels Iris Xe Grafik zum Einsatz.

Eine hintergrundbeleuchtete Tastatur (ohne separaten Ziffernblock), Alexa-Sprachsteuerung und eine Laufzeit von bis zu 8,5 Stunden stehen für sinnvolle Extras. Sogar WiFi 6 ist bei diesem Rechner neben Bluetooth 5.1 an Bord. Wer auch mit weniger Speicherplatz auskommt, findet in diesem Notebook also die technisch besser ausgestattete Alternative. Vier USB-Anschlüsse, ein HDMI-out-Port und ein SD-Kartenleser runden das Angebot ab. Ein LAN-Anschluss ist allerdings auch bei diesem Notebook nicht integriert.

Das Medion Akoya S15449 Notebook eignet sich perfekt für das Homeoffice.

Erhältlich ist das Medion Akoya S15449 im Aldi-Onlineshop für 829 Euro. Und dieser Preis ist – Stand heute – etwas zu hoch angesetzt. Denn vergleichbar ausgestattete Rechner kannst du schon zu Preisen ab knapp 760 Euro kaufen.

Medion Erazer Beast X25 (MD63875) Notebook

Oder soll es doch eher ein Gaming-Notebook sein? Eines, das mit reichlich CPU-Power und einer Nvidia GeForce RTX 3070 Grafikkarte punkten kann? Dann wäre das Medion Erazer Beast X25 vielleicht die passende Wahl. Als Prozessor kommt hier der AMD Ryzen 7 5800H zum Einsatz (8 Kerne, 3,2 GHz Basis- und 4,4 GHz Turbo-Takt), flankiert von 16 GB RAM (DDR4) und 1 TB SSD-Speicher. Das Display dieses Notebooks löst ebenfalls in Full-HD-Qualität auf, bietet 240 Hz und ist 17,3 Zoll groß. Weitere Extras: Vier USB-Ports, WiFi 6 plus LAN-Anschluss, hintergrundbeleuchtete Tastatur mit Ziffernpad und ein Akku mit bis zu drei Stunden Laufzeit.

Gaming-Notebook für Einsteiger: das Medion Erazer Beast X25.

Das ist in Summe zwar keine Top-Ausstattung, aber doch eine, die für das Hineinschnuppern in die Gaming-Welt absolut ausreicht. Der Preis liegt bei 1.699 Euro. Ein im Großen und Ganzen fairer Preis, wenngleich es vergleichbar ausgestattete Rechner aktuell auch schon für rund 1.320 Euro zu kaufen gibt. Zu Beispiel den Acer Nitro 5.

Medion Erazer Hunter X20 (MD34745) Gaming PC

Das ultimative Flaggschiff der neuen Hardwarewoche von Aldi stellt der Gaming-PC Medion Erazer Hunter X20 (MD34745) dar. Er kostet zwar 3.999 Euro, dafür bekommt man aber auch Leistung satt. Etwa den Intel Core i9-12900K Prozessor. Er bietet 16 (!) Kerne, die in zwei Cluster zu je acht Kernen aufgeteilt sind. Der eine Cluster taktet im Basistakt mit bis zu 2,4 GHz, der zweite mit maximal 3,2 GHz. Per Turbo-Boost sind Beschleunigungen auf bis zu 3,9 respektive 5,1 GHz möglich. Als Grafikkarte ist die Nvidia GeForce RTX 3090 verbaut, dazu gesellen sich 32 GB RAM (DDR5), 2 TB SSD-Speicher und eine 2 TB große HDD sowie eine Wasserkühlung. In Summe kannst du zudem auf 15 USB-Ports zugreifen. Rückseitig sind zudem neben einem LAN-Anschluss auch noch zwei WLAN-Antennen zu finden.

Ein Gaming-PC ohne Kompromisse: der Medion Erazer Hunter X20.

All seine neuen Medion-Rechner bietet Aldi mit einer Garantie von drei Jahren an. Die im Onlineshop angebotenen Rechner kommen ohne zusätzliche Versandkosten zu dir nach Hause. Nicht verschweigen möchten wir an dieser Stelle auch den Mini PC Medion Akoya S22003 (MD34385), der für 299 Euro einen 256 GB großen SSD-Speicher und 8 GB Arbeitsspeicher bietet. Als Prozessor ist der Intel Core i3-5005U (2 Kerne, 2,0 GHz) aus dem Jahr 2015 verbaut, als Betriebssystem nur Windows 10 Home vorinstalliert.