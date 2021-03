In den Hama-Angebotswochen von MediaMarkt wartet praktisches iPhone-Zubehör auf dich. Hier findest du verschiedene Produkte für den Display-Schutz – mit hilfreichen Extras. Und außerdem: Schutzhüllen mit Umhängeband oder Schutz für die sensible iPhone-Kamera.

→ Kein iPhone-User? Auch für Samsung und Co. gibt’s Zubehör günstiger

Dein modischer Schutz fürs iPhone zum Umhängen

Mit dem schicken Cross-Body-Cover „Mirror“ von Hama schützt du dein iPhone nicht nur verlässlich, sondern kannst auch von praktischen Extras profitieren. Denn zu der schwarzen Schutzhülle gehört unter anderem ein Umhängeband. Wenn du das Haus verlässt, kannst du es mit kleinen Karabinerhaken an deiner Handy-Schutzhülle befestigen – und es dir um die Schulter hängen. So hast du dein iPhone immer für schnelle Schnappschüsse zur Hand. Oder: Du kannst einen raschen Blick auf Uhrzeit und neue WhatsApp-Nachrichten werfen. Lästiges Kramen in der Handtasche gehört damit der Vergangenheit an. Außerdem bist du nicht weiter abhängig von Hosen- oder Jackentaschen. Deshalb ist das Cross-Body-Cover ideal für den Frühling und lässt sich optimal zu einem luftigen Outfit ohne Taschen tragen.

Das Innenfutter der Hama-Hülle schützt dabei die Oberfläche deines iPhones hervorragend vor Kratzern. Und besonders praktisch: Die Rückseite der Hülle lässt sich aufklappen. Dahinter verbirgt sich ein hilfreiches Fach für Geldscheine oder Karten. Und als Extra befindet sich in der Klappe noch ein Kosmetikspiegel. Damit bist du bestens vorbereitet – um dich unterwegs zu schminken oder kurz deine Frisur zu richten.

Mehr iPhone-Zubehör: Flexibler Display-Schutz gegen Kratzer und Schläge

Mit dem Display-Schutz „Hiflex“ von Hama schützt du das hochwertige Display deines iPhones hervorragend. Es kombiniert die Vorteile einer Folie mit denen eines Glases. Denn: Es lässt sich biegen und ist daher flexibel – gleichzeitig schenkt es dem iPhone-Bildschirm einen stabilen Schutz gegen Kratzer und schützt sogar bei einem Aufprall. Dabei ist es – im Vergleich zu herkömmlichem Glas – unzerbrechlich.

Das verwendete Material sorgt für beste Durchsicht, ohne die brillanten Farben des Displays zu stören. Eine spezielle Beschichtung unterstützt dies zusätzlich, indem sie lästige Fingerabdrücke auf dem Bildschirm verhindert. Außerdem ist der Display-Schutz ultradünn. Dadurch lässt er sich hervorragend mit allen Taschen und Schutzhüllen verwenden. Dazu geliefert bekommst du nützliches Equipment zum einfachen Anbringen auf dem Display und für die optimale Reinigung davor.

Soll dein Display-Schutz ein besonderes Extra bekommen? Dann könnte auch der Echtglas-Displayschutz „Privacy“ für dein iPhone interessant sein. Hier bekommst du einen Display-Schutz aus Glas, der gleichzeitig deine Privatsphäre schützt. Dank einer speziellen Beschichtung können andere Menschen von der Seite aus nichts auf deinem iPhone-Display erkennen. Du hast bei der Sicht von vorne jedoch weiterhin perfekte Durchsicht – so kann niemand mehr deine Nachrichten oder Online-PIN mitlesen.

Der Kamera-Schutz für nachhaltig hohe Foto-Qualität

Durch die herausstehenden Kamera-Linsen ist die iPhone-Kamera besonders anfällig für Kratzer. Eimal kurz das Handy in Gedanken auf den steinigen Untergrund gelegt oder in die Hosentasche zu den Schlüsseln gesteckt – und schon hast du fiese Kratzer vor der Linse. Damit das nicht passiert und du auch in Zukunft gestochen scharfe Fotos knipsen kannst, solltest du diese deshalb besser mit dem richtigen iPhone-Zubehör schützen. Diesen Schutz bietet dir das „Kamera-Schutzglas“ von Hama. Du findest es reduziert in den MediaMarkt-Angebotswochen.

Und ein Rundum-Schutz ist nicht nur für klare Fotos von Vorteil. Denn: Ein kratzerfreies Gerät hebt auch den Wiederverkaufswert erheblich. Das Schutzglas ist selbstklebend und daher leicht anzubringen. Solltest du es eines Tages entfernen wollen, geht das ganz leicht und ohne Rückstände zu hinterlassen. Erhältlich ist das Glas für die iPhones der 11er– und 12er-Reihe.

