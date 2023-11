Schon vor Black Friday: JBL Soundbar + Subwoofer für unter 150 Euro

Der Sound deines TVs reicht dir nicht? Mit einer Soundbar peppst du den Klang ordentlich auf und genießt Actionfilme, Sportereignisse und Games mit deutlich mehr Kraft und klaren Tönen. Der externe Subwoofer der JBL Cinema SB170 2.1 Soundbar sorgt dabei für zusätzlich Wumms. In der Black Week, die bei MediaMarkt schon früher gestartet ist, sicherst du dir die Audioleiste jetzt schon mit 25 Prozent Rabatt und damit zum günstigsten Preis im Netz.

JBL Soundbar: Das bietet der TV-Lautsprecher

Die JBL Cinema SB170 2.1 Soundbar besteht aus einer Lautsprecherleiste und einem externen Subwoofer für extra viel Bass. Das ist gerade in der Preisklasse noch eher unüblich. Cool ist: Du kannst die Soundbar auch als reinen Lautsprecher in deinem Wohnzimmer nutzen, über den du via Handy oder Tablet deine Lieblingsmusik streamst. Auch die Funktion zur Verbesserung der Stimmwiedergabe ist praktisch. Denn damit verstehst du in Zukunft alle Gespräche in Filmen und Serien.

Audioleiste zum niedrigsten Preis jemals: So gut ist das Angebot

Werfen wir abschließend noch einen Blick auf den Preis der JBL Soundbar. Statt 199 Euro (UVP) kostet sie jetzt nur noch 149 Euro bei MediaMarkt und ist somit ganze 25 Prozent reduziert. Was so schon ein echt gutes Angebot für eine Soundbar mit Subwoofer ist, wird noch besser mit einem Blick auf den historischen Preisverlauf (siehe unten). Denn preiswerter bist du bisher noch nie an die Audioleiste gekommen. Und auch sonst wo im Netz kommst du momentan nicht günstiger an die Box. Übrigens: Versandkosten fallen nicht an – es bleibt also wirklich nur bei den 149 Euro ohne irgendwelche Zusatzkosten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt