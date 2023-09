Schnell zuschlagen: Samsung 4K-TV mit extra Rabatt bei MediaMarkt

Egal, ob du ein preiswertes Alltagstablet, einen flexiblen Notebook-Tablet-Hybriden oder eben einen 4K-TV suchst: Bei den aktuellen Samsung-Deals von MediaMarkt kann wirklich jeder fündig werden. In Sachen OLED-Fernseher kannst du bei einem Modell sogar aktuell gleich doppelt sparen. Dadurch drückst du den Preis des 55 Zoll großen 4K-TVs auf niedrige 1.449 Euro (weiter unten erklären wir, wie du auf den Preis kommst). Doch aufgepasst: Die Aktion läuft nur noch bis zum 11. September!

Atemberaubende Bilder in 100 Hz dank Quantum Dots-Technologie – Das bietet dir der OLED

Die Kombination aus dem OLED-Display und der Quantum Dots-Technologie liefert dir bei dem Samsung GQ55S90CAT OLED-Fernseher atemberaubende Bilder in 55 Zoll: egal, ob tiefe Schwarztöne, lebensechte Farben oder starke Kontraste. Der 4K-TV unterstützt dabei selbstverständlich auch die gängigen HDR-Formate. Die Bildwiederholrate von 100 Hz kann sich ebenfalls sehen lassen und sorgt dafür, dass selbst schnelle Bewegungen stets flüssig dargestellt werden.

Hinzu kommen bei dem 4K-TV auch noch zahlreiche Bildoptimierungen. So sorgt der OLED-Helligkeitsbooster etwa fortlaufend für eine optimale Helligkeit, während das 4K-AI-Upscaling älteren Serien und Filmen einen neuen Glanz verleiht. Einmal mit dem Internet verbunden hast du mit dem Smart-TV natürlich direkt Zugriff auf die gängigen Streaming-Apps rund um Netflix, Prime Video und Co. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von einer Vielzahl an Anschlüssen. Neben vier HDMI-Steckern und zwei USB-Anschlüssen gibt es etwa noch einen digitalen Audioausgang sowie einen CI+-Slot.

Extra Rabatt bei MediaMarkt: So kommst du günstig an den 4K-TV

Technisch weiß der 4K-TV also vollends zu überzeugen. Doch wie sicherst du dir jetzt den günstigen Aktionspreis? Im Rahmen des Samsung Technik Fiebers gibt’s den OLED bei MediaMarkt bereits mit einem Rabatt von 23 Prozent im Angebot. Doch es geht noch günstiger: Melde dich dafür einfach als myMediaMarkt-Nutzer an – was übrigens blitzschnell erledigt und komplett kostenlos ist – und sicher dir anschließend einen zusätzlichen Rabatt. So zahlst du für das Modell in 55 Zoll etwa nur noch 1.449 Euro (der Preis ist erst als eingeloggter myMediaMarkt-Nutzer sichtbar). Wahlweise gibt’s den 4K-TV aber auch in 65 Zoll im Angebot. Hier zahlst du dann einen myMediaMarkt-Preis von 1.999 Euro (auch nur als eingeloggter myMediaMarkt-Nutzer sichtbar).

Der myMediaMarkt Rabatt sorgt für einen tollen Angebotspreis

Wenn du dir also einen starken OLED-Fernseher zum verhältnismäßig kleinen Preis sichern möchtest, solltest du dir dieses Angebot einmal genauer anschauen. Doch überleg nicht allzu lange: Die Rabatt-Aktion bei MediaMarkt läuft bereits am 11. September ab!

Alternativ lohnt sich natürlich auch ein Blick auf die Übersichtsseite zu den verschiedenen Samsung-Angeboten. Außerdem haben wir dir bereits zwei starke Deals der Aktion genauer vorgestellt. So gibt’s das Galaxy Tab A8 für knapp 170 Euro im Angebot, während du an das Galaxy Book3 360° sogar zum absoluten Tiefstpreis kommst.