Schnell zuschlagen: OptiGrill Elite+ über die Hälfte billiger für 179 Euro

Die OptiGrill-Geräte von Tefal bereichern wirklich jede Küche. Egal, ob du ein perfektes Steak, lecker gegrilltes Gemüse oder zarten Fisch möchtest – dank der unterschiedlichen Programme gelingt dir hier wirklich jedes Gericht ohne viel Arbeit. Der OptiGrill Elite+ erweitert das Ganze noch mit einem intuitiven Touch-Display sowie einer speziellen Grillboost-Funktion. Wem jetzt schon das Wasser im Munde zusammenläuft, sollte sich jedoch beeilen. Bei MediaMarkt gibt es den Grill nämlich nur noch bis zum 15. Mai (9 Uhr) zum absoluten Tiefstpreis von 179 Euro.

So leicht kann Grillen sein – OptiGrill Elite+ mit tollen Komfort-Funktionen

Nicht nur das Schnäppchen-Preisschild von 179 Euro kann sich sehen lassen, auch der OptiGrill Elite+ selbst macht einiges her. Das liegt wohl vor allem am coolen digitalen Touch-Display, über welches du die verschiedenen Programme des Grills ansteuern kannst. Davon stehen dir gleich 12 verschiedene zur Auswahl: Von Fleisch und Fisch bis hin zu Gemüse gibt’s hier wirklich für jeden etwas. Sollte dennoch ein spezielles Programm für deine Lieblingszutat fehlen, wählst du einfach den manuellen Modus aus. Sonst lohnen sich die einzelnen Modi des OptiGrills aber definitiv. Immerhin wird dabei die Temperatur und Grilldauer stets der entsprechenden Zutat angepasst. Auch die Dicke wird mit Sensoren erfasst, sodass optimale Ergebnisse garantiert werden können. Das Display zeigt dir darüber hinaus genau an, welche Garstufe dein Fleisch momentan hat. Ein perfekt medium gebratenes Steak gelingt so selbst Kochanfängern.

Der OptiGrill Elite+ kommt dabei auf eine maximale Leistung von 2.000 Watt und ist mit einer Grillfläche von 600 cm² ausgestattet. Die Grillplatten sowie die Saftauffangschale können zudem im Handumdrehen zur Reinigung entfernt werden. Hier macht sich ein weiterer Vorteil der Tefal-Geräte bemerkbar. Die Platten sind nicht nur antihaftbeschichtet, sondern ebenfalls für die Reinigung mit Spülmaschinen geeignet. Dadurch ist das Saubermachen des OptiGrills genauso leicht wie das Grillen. Apropos Grillen: Beim Elite-Modell steht dir eine besondere Grillboost-Funktion zur Verfügung. Diese sorgt für extra Grillstreifen und ein noch authentischeres Barbecue-Erlebnis.

Elite Modell zum Schnäppchenpreis – Doch nur für kurze Zeit

Mit einem Rabatt von 54 Prozent auf den UVP kommst du bei MediaMarkt zum absoluten Tiefstpreis von 179 Euro an den OptiGrill Elite+. Günstiger gab’s das Gerät noch nie im Netz! Dabei ist übrigens auch ein Rezeptbuch von Tefal im Wert von 9,99 Euro enthalten. Wer sich den vielseitigen Grill zum Schnäppchen-Preis in die Küche stellen möchte, muss jedoch schnell zuschlagen. Das Angebot gilt nämlich nur noch bis zum 15. Mai (9 Uhr).