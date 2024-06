Unser inside digital Leser-Ranking spricht eine eindeutige Sprache: Mit mehr als doppelt so vielen Punkten wie der Zweitplatzierte ist das Galaxy A55 eindeutig das beliebteste Smartphone auf dem Markt. Kein Wunder, immerhin vereint Samsung hier hochwertige Technik mit einem fairen Preis und konnte uns so auch im Test überzeugen. Wer gleichzeitig aber ebenfalls auf der Suche nach einem neuen Tarif ist, sollte sich das Handy vielleicht lieber nicht einzeln holen. Denn bei MediaMarkt gibt es aktuell ein unfassbar günstiges Tarif-Bundle rund um das Galaxy A55. Der einzige Haken? Der Deal läuft nur noch bis zum 23. Juni. Wir liefern dir daher schnell alle wichtigen Infos.

20 GB, Allnet-Flat und Co. – Das bietet dir der Tarif zum Galaxy A55

Werfen wir dafür zunächst einen Blick auf den Tarif selbst. Im Bundle mit dem Galaxy A55 (mit 256 GB Speicher) bekommst du hierbei einen 20 GB starken LTE-Tarif im Vodafone-Netz. Gesurft wird dabei mit bis zu 50 MBit/s, was für den Alltag samt Social Media, Video- und Musikstreaming und Co. locker ausreicht. Hinzu kommt außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS, sowie kostenloses EU-Roaming.

Monatlich zahlst du hierfür 19,99 Euro – also rund einen Euro pro GB. Hinzu kommen neben einmaligen Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro noch 5,95 Euro für das Galaxy A55 inklusive Versand. Praktisch: Wenn du deine alte Rufnummer mitnimmst und anschließend mit der neuen SIM eine SMS mit Bonus an die 22234 schickst, bekommst du einen 50-Euro-Wechselbonus gutgeschrieben. Dadurch sparst du dir dann nicht nur die Anschlussgebühr und den Gerätepreis, sondern drückst auch die Gesamtkosten ein wenig.

Preis-Check: Darum lohnt sich das Bundle

Doch wie viel zahlst du bei dem Bundle genau und lohnt sich das Ganze preislich überhaupt? Wir rechnen vor: Über die Mindestvertragslaufzeit fallen bei dem Tarif-Deal zum Galaxy A55 Gesamtkosten in Höhe von rund 475 Euro an. Zum Vergleich: Bereits das Samsung-Handy alleine kostet – in der 256-GB-Variante, die du hier zum Vertrag dazu bekommst – mindestens 370 Euro. Du zahlst bei dem MediaMarkt-Angebot also nur einen Aufpreis von knapp 105 Euro für den 20-GB-Tarif. Auf den Monat gerechnet entspricht dies effektiven Kosten von gerade einmal 4,37 Euro. Mit Blick auf das Top-Smartphone und den attraktiven Tarif ein echtes Schnäppchen. Damit sich das Ganze für dich lohnt, musst du aber natürlich sowohl Interesse an dem Galaxy A55, als auch an einem neuen Tarif haben. Dann können wir dir das Angebot aber wirklich uneingeschränkt empfehlen.

Doch aufgepasst: Das Angebot läuft nur noch bis zum 23. Juni. Wenn du dir das günstige Bundle zum Galaxy A55 sichern möchtest, solltest du dich also lieber beeilen. Außerdem solltest du den Vertrag nach Ablauf der Mindestlaufzeit wahrscheinlich lieber kündigen, dann steigen die Kosten nämlich auf 36,99 Euro pro Monat.

Das beliebteste Smartphone: Samsung Galaxy A55

Das Galaxy A55 ist richtig beliebt – und das zurecht! Allen voran das schicke 6,6 Zoll AMOLED-Display ist wirklich hervorragend und konnte uns so auch in unserem Test absolut begeistern. In Kombination mit dem starken Octa-Core Prozessor samt 8 GB RAM, der guten Akkulaufzeit sowie dem Top-Kamerasystem liefert dir Samsung mit dem Galaxy A55 ein tolles Mittelklasse-Handy. Für noch mehr Infos zu dem Smartphone können wir dir unseren ausführlichen Testbericht empfehlen.

→ Galaxy A55 mit 20 GB Tarif für monatlich 19,99 Euro