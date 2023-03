Schnell zugreifen: 20 GB Vodafone-Tarif für nur 10 Euro – Mit Allnet-Flat & ohne Anschlusskosten

20 GB Datenvolumen für nur 10 Euro? Diesen tollen Deal kannst du nur noch heute bei Freenet abgreifen! Hier kostet der Tarif Vodafone Green LTE 20 GB nämlich lediglich 9,99 Euro. Und über einen simplen Trick sparst du zudem noch die kompletten Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro. Wer Interesse hat, muss sich jedoch beeilen: Das Angebot läuft heute Abend (13. März) aus.

Vodafone Green LTE 20 GB – Der Tarif im Überblick

Doch was kann der Tarif für monatlich 9,99 Euro überhaupt? Die 20 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz haben wir ja bereits erwähnt. Dabei surfst du mit einer maximalen Bandbreite von 50 Mbit/s, was für die meisten alltäglichen Aktivitäten im Netz ausreichend ist. Hinzu kommt noch eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze sowie kostenloses EU-Roaming. Auch eine SMS-Flatrate steckt mit drin.

Dafür kannst du bei diesem Tarif auf coolen Features wie VoLTE und WLAN Call zurückgreifen. Bei VoLTE telefonierst du über den LTE-Mobilfunkstandard und profitierst so von einem schnelleren Rufaufbau, einem niedrigeren Stromverbrauch sowie einer deutlich verbesserter Sprachqualität. WLAN Call ist hingegen besonders nützlich, sollte es mal zu Internet-Ausfällen bei dir zu Hause kommen. Hier bist du nämlich nicht auf das Mobilfunknetz angewiesen und kannst wahlweise über ein WLAN-Signal telefonieren. Ein weiterer Pluspunkt dieses Tarifs ist der flexible Vertragsbeginn, etwa wenn du aktuell noch an einen anderen Anbieter gebunden bist. Zudem ist die SIM-Karte auch als eSIM erhältlich.

Keine Anschlusskosten? So sparst du dir 39,99 Euro

Neben den 9,99 Euro im Monat für den Vodafone-Tarif selbst fallen eigentlich noch Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro an. Diese werden dir jedoch durch Freenet erstattet, wenn du innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung deines Tarifs eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die 8362 sendest. Für die SMS fallen zwar einmalig 0,19 Euro an – doch das ist es auf jeden Fall wert! Wenn du also auf der Suche nach einem günstigen Tarif bist, solltest du dir dieses Angebot nicht entgehen lassen.