Schnäppchenalarm: Diese Nintendo Switch bekommst du nirgends günstiger

Der Shopping-Tag hat seinen Ursprung in China und wurde von Studenten in Nanjing ins Leben gerufen. An diesem Feiertag wurde in den 1990ern das Junggesellen-Dasein ausgiebig gefeiert. Die vier Einsen im Datum – 11.11. – gaben dem Singles Day auch seinen bekannten Namen (Single Digits). Inzwischen ist der Tag vor allem in Asien bekannt dafür, mit tollen Rabatten zu locken. Und ganz vorn dabei ist der Online-Riese AliExpress, der heute mit satten Rabatten und Gutscheinen winkt. Worum es hier genau geht, schauen wir uns gemeinsam an.

Nintendo Switch Lite so günstig wie nie

Die Nintendo Switch Lite ist, wie es der Name vermuten lässt, die etwas abgespeckte Variante der bekannten Spielekonsole. Sie spielt sich wie ein klassischer Handheld und bietet einen 5,5 Zoll großen Bildschirm. Die Seitenteile lassen sich nicht abnehmen, wie du es von der größeren Nintendo Switch kennst. Sie bietet 32 GB Speicherplatz und kann natürlich alle aktuellen Switch-Spiele abbilden. Bei AliExpress hast du zudem die freie Farbauswahl.

Auf der Nintendo Switch Lite lassen sich auch aktuelle Titel problemlos spielen.

Bevor du dich wunderst: Das Gerät wird aus Spanien versandt. Dadurch dauert es nur wenige Tage, bis du loslegen kannst. Sollte dir der Handheld doch nicht zusagen, kannst du ihn innerhalb von 15 Tagen kostenlos wieder retournieren. Wichtig ist auch, dass du hier eine Version aus Japan oder Hong Kong erhältst. Keine Angst – Die Sprache kannst du natürlich umstellen und europäische Titel funktionieren, da die Konsole keinen sogenannten „Regionlock“ besitzt. Lediglich das Ladekabel ist etwas anders. Allerdings erhältst du einen entsprechenden EU-Adapter kostenlos im Lieferumfang dazu.

Vor allem preislich ist das Angebot richtig spannend. Gibst du hier den Code „INSIDEDE12“ ein, bekommst du ab einem Einkaufswert von 89 Euro nämlich 12 Euro zuzüglich abgezogen. Bedeutet, dass du bei diesem Deal gerade einmal 127,32 Euro bei AliExpress für die Switch zahlen musst. Mit Blick auf den aktuellen Vergleichspreis von 205 Euro ein wirklich gutes Angebot.

Weitere Highlights am Singles Day

Nicht nur Konsolen sind reduziert – auch andere beliebte Elektronikprodukte sind heute günstig zu haben. Ein paar der besten Deals im Überblick:

Einige Artikel werden aus Deutschland oder anderen europäischen Ländern verschickt, dennoch musst du hier keinen Versand berappen. Besonders spannend sind hier auch die beiden Saugroboter von Dreame und Xiaomi. Der Xiaomi X20 Pro ist gerade bei keinem anderen Händler erhältlich und bietet dir eine ordentliche Saugleistung und die passende All-In-One-Basisstation zum richtig guten Kurs.

Große Ersparnisse mit exklusiven Gutscheinen

Um die oben genannten Preise zu erreichen, bietet AliExpress exklusive Gutscheine, die dir zusätzliche Rabatte bringen, wenn du eine bestimmte Einkaufssumme erreichst. Das bedeutet, dass du mit cleverem Kombinieren noch mehr sparen kannst! Hier sind die wichtigsten Gutschein-Codes:

Warenwert 39 Euro – Spare zusätzlich 5 Euro mit dem Code INSIDEDE05

Warenwert 89 Euro – Spare zusätzlich 12 Euro mit dem Code INSIDEDE12

Warenwert 169 Euro – Spare zusätzlich 25 Euro mit dem Code INSIDEDE25

Warenwert 269 Euro – Spare zusätzlich 40 Euro mit dem Code INSIDEDE40

Warenwert 359 Euro – Spare zusätzlich 60 Euro mit dem Code INSIDEDE60

Warenwert 499 Euro – Spare zusätzlich 80 Euro mit dem Code INSIDEDE80

Diese Codes gibst du einfach im Bestellprozess ein, und der Rabatt wird automatisch vom Gesamtbetrag abgezogen. Du kannst die Gutscheine auch auf bereits reduzierte Artikel anwenden, um gleich doppelten Rabatt abzusahnen.

Falls du also am Singles Day auf der Suche nach Schnäppchen bist, ist AliExpress definitiv einen Besuch wert.