Schnäppchenalarm bei Aldi: Gasgrill-Angebote zum Top-Preis

Im Onlineshop von Aldi kannst du aktuell wieder Gasgrills zum Schnäppchenpreis ergattern. Zu einer luxuriösen Outdoor-Küche gesellt sich auch ein Gasgrill für Einsteiger mit einem hohen Rabatt und einem daraus resultierenden, besonders attraktiven Preis. Aber was haben der Enders Kansas Pro 4 SIK Profi Turbo II und der Fireking Monthey IV S konkret zu bieten und wie groß ist das Sparpotenzial wirklich? Genau das haben wir für dich untersucht.

Fireking Gasgrill Monthey IV S bei Aldi kaufen

Gut und günstig, so präsentiert sich das neue Angebot zum Fireking Gasgrill Monthey IV S, das jetzt über den Aldi-Webshop zu haben ist. Teil der Ausstattung sind neben einem Seitenbrenner (3 kW) vier Hauptbrenner, davon ein Infrarotbrenner (je 3,5 kW). Im doppelwandigen Deckel ist ein Sichtfenster aus Glas zu finden. Außerdem ist ein Thermometer integriert. Der Grillrost ist aus Gusseisen gefertigt, eine der beiden Seitenablagen abklappbar. Im Lieferumfang ist ein Gasschlauch samt Druckregler inklusive. Zudem ein Pizzastein aus Keramik und eine Grillplatte aus Gusseisen. Mobilität ist über vier Rollen gewährleistet, eine Gasflasche findet im Unterschrank Platz, die sind über zwei Türen öffnen lässt.

Einsteiger-Gasgrill zum Einsteiger-Preis bei Aldi: der Fireking Monthey IV S.

Normalerweise gilt für diesen Fireking-Grill ein unverbindlicher Verkaufspreis (UVP) in Höhe von 629 Euro. Aldi bietet den Gasgrill für Einsteiger aber zu einem stark reduzierten Preis von nur 399 Euro an. Lieferung per Spedition zu dir nach Hause inklusive. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 36 Prozent und ist ein waschechter Top-Preis, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt. Erhältlich ist der Grill bei Aldi noch maximal bis zum 4. September, aber nur solange der Vorrat reicht. Der Hersteller gewährt eine zweijährige Garantie.

Enders Kansas Pro 4 SIK Profi Turbo II: Outdoor-Küche für BBQ-Fans

Darf es etwas hochwertiger sein? Dann bietet sich der Kauf der Outdoor-Küche Kansas Pro 4 SIK Profi Turbo II von Enders an. Dieser Gasgrill ist nicht nur mit vier stufenlos einstellbaren Edelstahlbrennern ausgestattet (2 × 3,7 kW + 2 × 4,2 kW), sondern auch mit einem integrierten Kocher in der Seitenablage (3,5 kW). Auch ein Infrarotbrenner (4 kW) für saftiges, knuspriges Fleisch vom Spieß darf natürlich nicht fehlen. Eine zweifache Turbo-Zone erreicht besonders schnell extra hohe Temperaturen von bis zu 800 Grad Celsius für scharfes Anbraten. Zudem verspricht der Hersteller eine optimierte Hitzeverteilung im Garraum bis in die Randzonen.

Auch bei dieser Outdoor-Küche ist ein Sichtfenster in die doppelwandige Edelstahlhaube integriert, um jederzeit einen Blick auf den Grillraum zu gewähren. An der linken Seite ist zudem ein Spülbecken integriert. Drei Unterschränke mit vier doppelwandigen Türen bieten viel Stauraum. Und trotz seiner ausladenden Abmessungen von 153 x 118 x 64 Zentimetern und einem Gewicht von knapp 78 Kilogramm soll über acht lenkbare Rollen auch die Mobilität nicht zu kurz kommen. Gasschlauch und Gasdruckregler sind im Lieferumfang enthalten, ebenso wie eine Wetterschutzhülle.

Viel mehr Luxus bei einem Gasgrill geht nicht: Die jetzt bei Aldi erhältliche Enders Outdoorküche Kansas Pro 4 SIK Profi Turbo II bietet ziemlich viel für deutlich unter 1.000 Euro.

Was kostet die Profi-Outdoor-Küche?

Der Preis für diesen Luxus-Gasgrill fällt natürlich etwas höher aus, als man es von anderen Gasgrills gewohnt ist. Regulär liegt er bei 1.199 Euro. Aldi wäre aber nicht Aldi, wenn es nicht einen ordentlichen Rabatt geben würde. Und so kannst du bei einem Kauf über den Aldi-Onlineshop jetzt 37 Prozent sparen und dir die Enders Outdoorküche zu einem Preis von nur 749 Euro sichern. Zusätzliche Lieferkosten fallen auch hier nicht an.

Da der Grill nach Angaben von Aldi exklusiv beim Discounter angeboten wird, fällt ein Preisvergleich schwer. Für das ähnlich ausgestattete Modell Kansas II Pro 4 SIK Profi Turbo musst du aktuell aber mindestens knapp 1.000 Euro hinlegen. Angeboten wird die Enders Outdoorküche mit drei Jahren Garantie noch bis zum 4. September. Auch hier gilt: nur solange der Vorrat reicht.