Retro-Leuchten von Philips Hue jetzt deutlich günstiger: Großer Smart-Home-Sale bei Obi

Die smarten Glühbirnen von Philips Hue machen aus herkömmlichen Lampen smarte Leuchten. Sie lassen sich in eine E27-Fassung drehen und anschließend via App oder Sprachsteuerung steuern. Hast du darauf einmal keine Lust, kannst du sie aber auch regulär über einen Wandschalter steuern. Außerdem möglich: Du kannst sie auf eine bestimmte Uhrzeit programmieren, zu der die Lampen ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Darüber hinaus sind sie stufenlos dimmbar, wodurch du dir deine optimale Wohlfühl-Atmosphäre schaffen kannst. Was die Lampen von herkömmlichen Glühbirnen unterscheidet: Der Glühfaden ist in einer Spiralform gedreht und sorgt dadurch für eine besondere Stimmung.

Philips Hue Glühbirnen für atmosphärisches Licht im Retro-Style

Alle Glühbirnen im Angebot kommen im Einzelpack, lassen sich aber – wie bei Philips Hue üblich – beliebig erweitern und miteinander verbinden. Sie unterscheiden sich vor allem durch ihre Form, teilweise aber auch durch ihre Lichtstärke und Lichtfarbe. So ist für jeden Geschmack und verschiedene Lampenformen etwas dabei. Jetzt sparst du bei allen drei Glühbirnen im Obi-Angebot mindestens 20 Prozent im Vergleich zum UVP.

Statt für regulär 19,99 Euro, bekommst du die smarte Glühbirne mit der Bezeichnung „Philips Hue LED-Lampe Filament White E27 Einzelpack 9 W Bluetooth“ jetzt für 15,99 Euro. Was zunächst nur nach ein paar Euro weniger aussieht, sind immerhin 20 Prozent Rabatt. Gehen wir außerdem davon aus, dass man sich in der Regel gleich mehrere Leuchtmittel zulegt, kann es sich ganz schön lohnen. Kommst du auf insgesamt 50 Euro im Warenkorb, entfallen zudem die Versandkosten. Hast du einen Obi in der Nähe, kannst du die Produkte auch zum Abholen bestellen und dir so zum Online-Preis sichern. Die hier angebotene Lampe hat eine gewöhnliche Glühlampenform und spendet warmweißes Licht mit einer Stärke von 9 Watt.

Smarte Retro-Glühbirnen in allen Formen

Die etwas länglichere Glühbirne „Philips Hue LED-Lampe Filament ST19 White E27 Einzelpack 9 W Bluetooth“ bekommst du ebenfalls 20 Prozent günstiger für 19,99 Euro (statt 24,99 Euro). Sowohl Lichtfarbe als auch -stärke sind identisch zur vorigen Glühlampe. Und Nummer drei im Bunde fällt durch ihre kugelrunde Form und Größe auf. Denn sie ist ganze 15 Zentimeter hoch und hat einen Durchmesser von 9,5 Zentimetern. Hierfür zahlst du 23,49 Euro statt 29,99 Euro (21 Prozent Rabatt). Im Gegensatz zu den anderen beiden Glühbirnen bietet dieses Modell 7 Watt und zugleich eine „extrawarme“ Lichtfarbe.

Die Filament-Leuchten im Retro-Style für das Hue-System.

Die angebotenen Filament-Leuchten sind Bluetooth-fähig, können also im ersten Schritt auch ohne die Bridge als Steuereinheit gesteuert werden.

Du möchtest lieber normale Hue-Glühbirnen, bei denen du die Farben wechseln kannst? Dann lohnt sich aktuell vielleicht das Starter-Set aus 3 Leuchten und der Philips Hue Bridge, das bei MediaMarkt seit Wochen im Super-Sonderangebot ist. Ein anderes Starter-Kit mit zwei weiß leuchtenden E-27-Leuchten ohne Filament-Touch und mit Bridge ist bis Mittwochvormittag bei Saturn für unter 40 Euro zum echten Kracher-Preis zu haben.

Ein weiterer Tipp aus dem aktuellen Sale bei Obi ist der Hue Outdoor-Lightstrip (2 Meter), den es für unter 90 Euro statt sonst 130 Euro zu kaufen gibt. Den Lichtschlauch für Garten und Balkon haben wir jüngst getestet.