Samsung-Handy mit Tarif für 12,99 Euro monatlich: Günstiges Tarif-Schnäppchen mit 11 GB!

Das Samsung Galaxy A14 5G könnte den Markt bald im Sturm erobern. Immerhin belegt das Vorgängermodell immer noch den fünften Platz in unserem Leser-Ranking (Stand 29.03.23) Bei diesem Tarif-Bundle von MediaMarkt kommst du jetzt bereits für nur einen Euro an das neue Smartphone. Hinzu kommt ein Tarif, der sich ebenfalls sehen lassen kann: Für 12,99 Euro im Monat werden dir 11 GB Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Alle Infos zu dem Bundle gibt es hier.

Der Tarif im Überblick

Bevor wir uns dem Galaxy A14 widmen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf den Tarif selbst. Bei Super Select M werden dir 11 GB LTE-Datenvolumen im Netz von O 2 zur Verfügung gestellt. Hierbei surfst du mit einer Bandbreite von maximal 50 MBit/s. Außerdem darfst du dich über eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS freuen. All das gibt’s für gerade einmal 12,99 Euro im Monat. Hinzu kommt allerdings noch ein Gerätepreis von einem Euro, plus 4,95 für den Versand. Eigentlich fallen auch 29,99 Euro als Anschlusskosten an, doch durch einen 30-Euro-Wechselbonus hast du diese umgehend wieder drin.

Für den Schnäppchen-Preis von nur einem Euro bekommst du mit dem neuen Galaxy A14 ein tolles Smartphone geboten. Hierbei handelt es sich zwar nicht um ein Flaggschiff-Model wie das Galaxy S23, doch – genau wie der Vorgänger – weiß das Galaxy A14 definitiv zu überzeugen. Im Tarif-Bundle bekommst du dabei übrigens die 5G-Variante vom Samsung-Handy, das unter anderem durch einen besseren Prozessor hervorsticht. Hier wurde nämlich der hauseigene Exynos 1330 Prozessor verbaut, der vor allem für diese Preisklasse eine tolle Leistung liefert. Unterstützt wird dieser von 4 GB Arbeitsspeicher.

Beim Display setzt Samsung hingegen auf ein 6,6 Zoll großes LCD-Display, welches leider nur auf eine Pixeldichte von 387 ppi kommt. Dafür kann sich die Bildwiederholrate von 90 Hz sehen lassen. Ebenfalls sehen lassen können sich die Fotos, die du über die Hauptkamera mit 50 MP knipst.

Samsung Galaxy A14 5G Software Android 13 Prozessor Octa-Core Display 6,8 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 202 g Farbe Schwarz, Rot, Grün, Violett Einführungspreis Marktstart

Wem die verbauten 64 GB Speicher für alle Bilder und Videos nicht ausreichen, muss sich übrigens keine Sorgen machen. Im Vergleich zu vielen anderen Modellen verfügt das Galaxy A14 nämlich noch über einen microSD-Slot für bis zu 1 TB Speicherplatz. Die Akku-Kapazität beträgt 5.000 mAh, was ebenfalls ordentlich ist.

Und das Beste: Bei diesem Tarif-Bundle zahlst du lediglich einen Euro, plus 4,95 Euro Versandkosten, für das neue Galaxy A14. Bei anderen Anbietern im Netz musst du einzeln fast 215 Euro für das Smartphone hinblättern.

Wie preiswert ist der Deal wirklich?

Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du bei diesem Tarif-Angebot auf Gesamtkosten in Höhe von rund 317 Euro. Verrechnet man diese mit dem Einzelpreis des Galaxy A14, ergibt sich ein günstiger Effektivpreis von gerade einmal 4,28 Euro im Monat. Wer also auf der Suche nach einem preiswerten Tarif mit dem neuen Galaxy-Handy ist, kann hier bedenkenlos zuschlagen.

→ Galaxy A14 im Tarif-Bundle für 12,99 Euro im Monat