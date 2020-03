Wenn du mit dem Gedanken spielst, ein Smartphone für rund 100 Euro zu kaufen, kannst du ab sofort von einem neuen Sonderangebot profitieren. Ausgerufen haben es Aldi Nord und Aldi Süd und bieten es in Zusammenarbeit mit Samsung an. Kern des Deals ist das Samsung Galaxy A10. Ein Telefon, das übrigens auch schon Ende 2019 bei Aldi zum Schnäppchenpreis zu haben war.

Samsung Galaxy A10 für 119 Euro bei Aldi

Die A-Klasse von Samsung steht bei vielen Modellen für die solide Mittelklasse. In Bezug auf das Galaxy A10 ist das aber nicht richtig. Denn bei diesem Smartphone-Modell handelt es sich um ein typisches Einsteigergerät. Bei einem Blick auf die Spezifikationen wird das auch mehr als deutlich.

Zwar kannst du ein 6,2 Zoll großes Display nutzen, die Auflösung liegt aber bei nur 720 x 1.520 Pixeln. Für den Antrieb ist ein Achtkern-Prozessor verantwortlich. Auf den ersten Blick gut. Doch die Performance ist überschaubar. Zwei Kerne liefern eine Geschwindigkeit von maximal 1,6 GHz, sechs weitere takten höchstens mit 1,35 GHz. Das ist vergleichsweise wenig. Gleiches gilt für den verbauten Arbeitsspeicher. Gerade einmal 2 GB RAM sind nutzbar. Für die meisten Anwendungen reicht das zweifelsohne aus. Grafisch anspruchsvolle Spiele können aber schon mal ruckeln.

Außerdem an Bord des Handys: Eine 13-Megapixel-Kamera mit f/1.9-Blende auf der Rückseite und eine 5-Megapixel-Kamera mit f/2.0-Blende auf der Vorderseite. Sie ist in einer kleinen Display-Aussparung (Notch) am oberen Ende des Handys zu finden. Klein fällt auch der interne Speicher aus. Er kann nur 32 GB an Daten aufnehmen.

MicroSD-Karte und Aldi-Talk-SIM inklusive

Immerhin ist zur Speichererweiterung aber eine MicroSD-Karte mit einer Kapazität von weiteren 32 GB im Lieferumfang inklusive. Außerdem kannst du von einem kostenlosen Starterpaket für den Prepaid-Tarif von Aldi Talk profitieren – mit 10 Euro Startguthaben. Diese SIM-Karte musst du aber nicht zwingend nutzen. Auch mit jeder anderen SIM funktioniert das LTE-Handy natürlich.

Samsung Galaxy A10 Software Prozessor Exynos 7884 Display 6,2 Zoll, 720 x 1.520 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 4160x3120 (13,0 Megapixel) Akku 3.400 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Micro-B IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 168 g Farbe Schwarz, Rot, Blau Einführungspreis 169 € Marktstart

Samsung Galaxy A10 im Preis-Check

Aldi bietet das Samsung Galaxy A10 heute für 119 Euro an. Ein Preis der sich durchaus sehen lassen kann. Denn abseits von eBay und dem Amazon Marketplace kannst du das Einsteiger-Smartphone in namhaften Online-Shops aktuell zu Preisen ab 134 Euro kaufen. Oft zuzüglich Versandkosten. Du kannst nach heutigem Stand also mindestens 15 Euro sparen, wenn du dich für das Angebot in deiner Aldi-Filiale entscheidest.

Smartphones für unter 100 Euro und Handys für bis zu 200 Euro gibt es übrigens fast wie Sand am Meer. Wir haben dir übersichtliche Bestenlisten zusammengestellt, damit du das für dich interessanteste Smartphone heraussuchen kannst. Und wenn du ein bisschen länger sparen willst, macht vielleicht auch ein Blick in die besten Handys unter 300 Euro Sinn.

