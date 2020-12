Bundle-Angebote bei Huawei: Hier gibt's jetzt schon Geschenke

In der jetzt gestarteten „Huawei Shopping Week“ ist das Mate 40 Pro Smartphone aktuell für 1.199 Euro im Angebot. Das Smartphone ist mit einer professionellen Videokamera für farb- und kontrastreiche Details ausgestattet und überzeugt mit einer starken Leistung – was auch unser Test bescheinigt.

Mit dem großen 4.400-mAh-Akku hast du nebenbei viel Ausdauer für deine hochqualitativen Videos. Darüber hinaus glänzt das High-End-Gerät mit 3D Face-Unlock und einer raffinierten Gestensteuerung. Im Rabattzeitraum erhältst du zusätzlich ein Ring Light Case im Wert von knapp 70 Euro als Geschenk dazu. Diese Schutzhülle hat einen ausklappbaren Ring mit 54 hellen LEDs für super ausgeleuchtete Hauptkamera-Bilder integriert. Einfach umgeklappt – und schon kannst du das Licht auch für deine Selfies in dunkler Umgebung benutzen.

Huawei Matebook X Pro und MatePad Pro für starke Flexibilität

Das elegante Huawei Matebook X Pro 2020 gibt es bis zum 23. Dezember im praktischen Bundle für unterwegs in den Farben grau oder grün. In der Ausführung mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher, einer 512 Gigabyte SSD-Festplatte und einem i5-Prozessor bekommst du das Notebook für 1.199 Euro. Mit dem 3K-Touchscreen bist du für alle täglichen Aufgaben in hoher Auflösung optimal vorbereitet. Wenn du das Spitzen-Notebook im Rabattzeitraum in deinen Einkaufswagen legst, bekommst du obendrauf noch einen Huawei Classic Rucksack – sowie eine Hülle für deinen neuen Rechner. So kannst du deinen wertvollen Alleskönner sicher von A nach B bringen.

Mit dem Huawei MatePad Pro für 549 Euro kannst du flexibel und kreativ arbeiten oder zwischendurch ein Spiel auf dem brillanten 2K-Display spielen. Denn es bietet dir eine starke Performance und tollen Klang – über vier Lautsprecher. Solltest du einfach mal eine Auszeit brauchen, dann kannst du in den E-Book-Modus schalten und so viel angenehmer ein Buch lesen. Platz dafür hast du genug mit 128 Gigabyte internem Speicher. Einsteigen in die Tablet-Welt von Huawei kannst du derzeit bereits für 249 Euro mit einem MatePad mit 32 Gigabyte Speicher.

Watch Fit und Watch GT 2: Fitnesstrainer und mehr am Handgelenk

In der Huawei Shopping Week werden außerdem auch alle fündig, die sich für eine neue Smartwatch interessieren. Denn es gibt gleich zwei gute Angebote für clevere Armbanduhren.

Erstens bekommst du die Huawei Watch Fit zu einem Preis von 89 Euro. Diese hat Power für bis zu zehn Tage und in nur fünf Minuten wieder Saft für einen ganzen Tag. Außerdem ist ein Fitnesstrainer mit 44 Workout-Anleitungen gleich mit integriert. Auf dem Zifferblatt kannst du dir nach Lust und Laune das Wetter, deine Schritte oder die Herzfrequenz anzeigen lassen. Als Geschenk gibt’s bis zum 23. Dezember die intelligente Körperfettwaage Smart Scale mit dazu. Diese kannst du mit deinem Smartphone verbinden und so den Wert von neun Körperwerten kontrollieren. Dadurch sollst du deine physische Verfassung besser verstehen und gesünder leben können.

Und zweitens ist die Huawei Watch GT 2 (42mm) zu einem reduzierten Preis von 209 Euro erhältlich. Diese intelligente Uhr ist nicht nur dein persönlicher Fitnesstrainer dank Herzfrequenzmesser und Tracking der absolvierten Trainingsstrecken – zusätzlich ermöglicht sie dir Funktionen wie Schlaf- oder Stressmessung. Und der Akku soll sogar ganze zwei Wochen lang halten. Auch beim Kauf dieser Uhr bekommst du die intelligente Smart Scale Waage mit dazu geschenkt.

Huawei FreeBuds Pro und Freebuds 3 für kabellosen Musikgenuss

Und damit auch kein Interessent im Stich gelassen wird, hat HUAWEI zusätzlich zwei Wireless-Kopfhörer im Rabatt-Sortiment. Einmal die Huawei FreeBuds Pro zum Preis von 159 Euro und die FreeBuds 3 für 119 Euro. Beide Bluetooth-Kopfhörer sind mit einer aktiven Geräuschunterdrückung versehen – damit du auch in der vollen Bahn oder einem Café ganz in Ruhe deiner Lieblingsmusik lauschen kannst. Zu beiden Kopfhörern gibt es einen Band 4 pro pink Fitnesstracker mit im Paket. Klassische-Sportler-Bundles also. Die Freebuds 3 Pro haben wir außerdem bereits getestet. Und wenn du dich für den Huawei-Newsletter anmeldest, erhältst du zusätzlich noch einen 20 Euro Gutschein.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.