Schnäppchen-Check: Akku-Wunder-Laptop mit 16 GB RAM und Ryzen 7 für unter 700 Euro

Eine tolle Akku-Leistung, ein ordentlicher Prozessor samt 16 GB RAM und ein kompaktes Design zum leichten Transport – all dies vereint der Acer Swift 3 (SF314-43-R3VM) Laptop. Bei MediaMarkt kommst du im Rahmen des Super Spar Sales jetzt bereits für 699 Euro an das Gerät. Was das Notebook dabei alles auf dem Kasten hat, erfährst du in diesem Artikel.

Mit dem Acer Swift 3 holst du dir für 699 Euro einen hochwertigen Laptop mit einem starken Akku ins Haus. So gibt der Hersteller die Laufzeit mit bis zu 11,5 Stunden an – das reicht locker für einen langen Arbeitstag samt Bahnfahrt zum Büro. Und auch beim Streamen oder Zocken geht dem Gerät nicht allzu schnell der Saft aus. Abseits davon weiß der Laptop mit dem AMD Ryzen 7 (5700U Mobile-Prozessor) samt 16 GB RAM und einer AMD Radeon Grafikkarte zu überzeugen. Mit dem Turbo-Boost kommt der Prozessor auf eine Taktfrequenz von bis zu 4.30 GHz. Damit eignet sich das Gerät perfekt für die Arbeit im Büro, inklusive Bild- oder Videobearbeitung. Um ein Gaming-Notebook handelt es sich zwar nicht unbedingt, doch diverse Spiele sollten auf dem Laptop dennoch flüssig laufen. Alternativ kann es sich bei einer guten Internetleitung auch lohnen, auf Cloud Gaming zu setzen.

Damit du auf dem Laptop auch stets alles gut erkennen kannst, verfügt das Gerät über ein 14 Zoll großes Full-HD-Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln. Das macht ihn auch in der Gesamtgröße attraktiv für mobiles Arbeiten und trotz robustem Alui-Gehäuse wiegt das Notebook nur rund 1,2 Kilogramm.

Die 512 GB SSD-Festplatte sorgt gleichzeitig für ordentlich Speicherplatz und ein schnelles Hochfahren. Als Betriebssystem ist Windows 11 vorinstalliert – so kannst du direkt loslegen. Ein weiterer Pluspunkt ist die Tastaturbeleuchtung. Für Videokonferenzen sind zudem ein Mikrofon und eine Webcam integriert. Lediglich auf ein Laufwerk musst du bei dem Acer Swift 3 Laptop verzichten. Dafür können sich die Anschlüsse rund um einen HDMI-Stecker sowie drei USB 3.2-Slots (zweimal USB-A und einmal USB-C) sowie einen 3,5 mm Klinkenanschluss sehen lassen. Außerdem wird über Bluetooth 5.2. und Wi-Fi 6 gefunkt. Der leichte Transport ist dank der kompakten Größe und einem Gewicht von lediglich 1,2 kg garantiert. Dadurch nimmst du den Laptop problemlos mit ins Büro oder zur Uni.

Super Spare Sale – Tolle Deals bei MediaMarkt

Das Preisschild von 699 Euro kann sich bei dem Acer Swift 3 Laptop in Anbetracht der technischen Daten durchaus sehen lassen. So sparst du nicht nur 15 Prozent im Vergleich zum UVP, günstiger gibt’s das Gerät im Netz aktuell ebenfalls nicht. Für noch mehr coole Technik-Angebote lohnt sich ein Blick auf den Super Spare Sale bei MediaMarkt. Hier gibt’s noch bis Ende Juni viele spannende Deals zu entdecken.

→ Acer Swift 3 Laptop für 699 Euro