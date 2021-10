Schnäppchen bei MediaMarkt und Saturn: Cashback-Deals und Lieferservice-Aktion

Werfen wir zunächst einen Blick auf die spannendsten Schnäppchen bei Saturn. Hier bekommst du für nur 66 Euro die Bluetooth-Kopfhörer JBL Tune 225 TWS, die derzeit und noch bis zum 14. Oktober um satte 48 Prozent reduziert sind (im Vergleich zum UVP). Die Kopfhörer versprechen starke Klänge mit JBL Pure Bass – ganz ohne lästige Kabel. Wie bei den meisten modernen Bluetooth-Kopfhörern üblich: Öffne einfach die mitgelieferte Ladebox und schon verbinden sich die Kopfhörer mit deinem Smartphone oder Tablet. Hier kannst du dich über ein langes Hörvergnügen von bis zu 25 Stunden freuen und bist so auch für lange Reisen und Arbeitstage gut gerüstet. Ebenfalls ein Angebot mit Kopfhörer-Kontext: Das beliebte Samsung-Smartphone Galaxy A52s 5G gibt es zwar nicht reduziert – es kostet 419 Euro – jedoch als Mehrwert-Paket mit den kabellosen Kopfhörern Galaxy Buds Live. Die haben einen Gegenwert von mehr als 100 Euro.

Smartes Heizkörperthermostat für die kalte Jahreszeit im Angebot

Die Temperaturen fallen und es wird immer häufiger ungemütlich draußen – umso gemütlicher möchtest du es dir sicher in der Herbstzeit Zuhause machen. Sinnvolles Zubehör für ein wohliges Zuhause: Das Heizkörperthermostat FRITZ!DECT 301 von AVM, das dir in Verbindung mit der FritzBox das Heizen vereinfacht und energieeffiziene Steuerung verspricht. Das spart Mühe und im Idealfall auch nachhaltig Heizkosten. Der smarte Heizkörperregler kann die Raumtemperatur präzise steuern und den gegebenheiten und Routnen anpassen. Lästiges hoch- und herunterdrehen der Heizkörper gehören damit der Vergangenheit an. Und in deiner Abwesenheit oder bei Nacht schaltet sich die Heizung auf Wunsch einfach aus. Hiermit lassen sich laut Hersteller bis zu 30 Prozent der Energie- und Heizkosten sparen. Er lässt sich einfach in das FRITZ!Box-Heimnetz integrieren und praktisch über Smartphone, Tablet oder PC steuern. Bis zum 14. Oktober bekommst du den smarten Thermostat für nur 46 Euro bei Saturn.

Heizkosten sparen mit dem AVM FRITZ!DECT 301

Erhalte satten Cashback für Samsung-TVs bei Saturn

Bei Saturn lohnt sich ebenfalls ein besonderer Blick auf die Samsung-TVs. Denn hier kannst du von einer Cashback-Aktion profitieren. Noch bis zum 31. Oktober erhältst du bis zu 1.200 Euro Cashback beim Kauf eines Samsung-TVs in Kombination mit einer Aktions-Soundbar. Die Höhe des Cashbacks variiert je nach Kosten des jeweiligen Produkts. Soll heißen: Je höher die Kosten, desto höher die Cashback-Summe. Doch auch ohne eine Soundbar bekommst du ein Cashback beim Kauf eines Samsung-TVs.

Den Samsung GQ50QN90A Neo QLED TV bekommst du derzeit zum Beispiel normalerweise für 1.429 Euro. Hier gibt’s im Aktionszeitraum Cashback in Höhe von 175 Euro zurück. Wenn du zusätzlich eine Aktions-Soundbar kaufst, gibt’s sogar 350 Euro Cashback. Ziehen wir die 350 Euro von den ursprünglichen 1.419 Euro ab, liegst du bei einem Preis von 1.069 Euro für den Fernseher. Hinzu kommt der Normalpreis der jeweiligen Soundbar. Insgesamt lassen sich so aber einige Kombi-Schnäppchen zusammenstellen. Um dir den Cashback-Vorteil zu sichern, musst du die erworbenen Produkte nach dem Kauf auf der Samsung-Aktionsseite registrieren.

MediaMarkt: Chromecast für unter 30 Euro

Auch MediaMarkt hat ein paar interessante Schnäppchen im Sortiment. So bekommst du zum Beispiel einen Google Chromecast Streaming Player der 3. Generation für 29 Euro – die perfekte Ergänzung zum Fernseher und die schnelle Brücke vom Handy auf den Smart-TV. Zusammen mit 2,99 Euro Versandgebühr beim Online-Kauf ist das der aktuell beste Gesamtpreis und damit durchaus lohnenswert. Freu dich über perfekte Unterhaltung und streame deine Lieblingsfilme und -serien einfach vom Handy oder Tablet auf deinen Fernseher – wenn du willst sogar per Sprachbefehl.

Liefer-Luxus bei MediaMarkt: So günstig werden dir Haushaltsgeräte aktuell geliefert und angeschlossen

Wie bereits erwähnt gibt es derzeit bei MediaMarkt zusätzlich die sogenannte Liefer-Luxus-Aktion. Hier kannst du einen TV oder ein Haushaltsgroßgerät online oder direkt im Markt kaufen und für nur 19 Euro den vollen Lieferservice genießen. Bedeutet: Die Logistik-Mitarbeiter liefern dir dein Produkt nicht nur bis an die Wohnung, sondern stellen es dir auch auf und schließen es bei Bedarf für dich an. Hier geht’s zur Aktionsseite.

Ein spannendes Angebot ist hier zum Beispiel die Siemens-Waschmaschine WM14UR5EM IQ500. Du bekommst sie aktuell um 53 Prozent reduziert (verglichen zur UVP) für 469 Euro. Sie bietet dir ein großes Füll-Volumen von neun Kilogramm und ist damit auch für die Kleidungsstücke einer ganzen Familie gut geeignet.