Schnäppchen bei Amazon: Günstiges 5G-Smartphone ist neue Nummer 1

Flotte Performance inklusive 5G-Unterstützung, gute Akkulaufzeit und ein tolles Display. Wer sich für das OnePlus Nord 2 (Test) entscheidet, bekommt ein rundum gutes Smartphone zu einem erschwinglichen Preis. Und der ist jetzt auf einen neuen Tiefpunkt gefallen. Denn dank eines neuen Sonderpreises bei Amazon gibt es das OnePlus Nord 2 jetzt zu einem neuen Spitzenpreis zu kaufen. Wir ordnen den Deal für dich ein.

OnePlus Nord 2 5G: Das steckt drin

Zunächst ein Blick auf die technischen Details. Verfügbar seit Mitte 2021 ist das OnePlus Nord 2 mit einem 6,43 Zoll großen AMOLED-Display ausgestattet, das im 20:9-Format eine Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixeln bietet. Die Bildwiederholfrequenz liegt bei 90 Hz. Als Betriebssystem ist ab Werk Android 11 samt angepasster Nutzeroberfläche OxygenOS 11.3 vorinstalliert. Beim Prozessor setzt OnePlus auf den MediaTek Dimensity 1200, dem wahlweise 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher zur Seite gestellt werden.

Apps, Fotos und Videos finden im wahlweise 128 oder 256 GB großen Speicher Platz. Der Akku (4.500 mAh) lässt sich ziemlich flott mit bis zu 65 Watt aufladen. Und hinsichtlich der verbauten Kameras kannst du auf eine Hauptkamera von Sony (IMX766, 50 Megapixel) setzen, flankiert von Ultraweitwinkel- (8 Megapixel) und Monochrom-Linse (2 Megapixel). Die Frontkamera von Sony (IMX615) löst mit bis zu 32 Megapixeln auf. Zu den weiteren Extras gehören WiFi 6, NFC für kontaktloses Bezahlen über Google Pay und Bluetooth 5.2.

OnePlus Nord 2 Software Android 11 Prozessor MediaTek Dimensity 1200-AI Display 6,43 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht Farbe Grau, Blau Einführungspreis 399 € Marktstart 28. Juli 2021

Neuer Top-Preis bei Amazon

Wie eingangs erwähnt, kannst du das OnePlus Nord 2 5G bei Amazon aktuell zum Top-Preis kaufen. Statt des unverbindlichen Verkaufspreises in Höhe von 399 Euro verlangt der größte in Deutschland nutzbare Onlineshop aktuell nur 335 Euro für das Modell mit 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz. Wenn du dich für die Variante mit 12 GB RAM und 256 GB großem Speicher entscheidest, sind 429 Euro zu zahlen. Normalerweise liegt der UVP bei diesem Modell bei 499 Euro. Die aktuellen Sonderpreise von Amazon kann derzeit kein anderer namhafter Onlineshop unterbieten. Solltest du also auf der Suche nach einem erschwinglichen neuen 5G-Smartphone sein, wäre das OnePlus Nord 2 5G alles andere als eine schlechte Wahl.

Und ganz offensichtlich wird das Smartphone tatsächlich stark nachgefragt. Denn nachdem unter der Woche das Samsung Galaxy A12 auf den ersten Platz der meistverkauften Smartphones bei Amazon schoss, ist jetzt das OnePlus Nord 2 5G der vorübergehend neue Bestseller. Vorsicht: Wenn du dich für die limitierte und exklusiv bei Amazon erhältliche Pac Man Edition des OnePlus Nord 2 5G interessierst, musst du 529 Euro bezahlen. Für dieses Sondermodell gilt die aktuelle Preissenkung der klassischen OnePlus-Nord-2-5G-Modelle nämlich nicht.