Schnäppchen-Alarm: MediaMarkt verkauft absoluten Dyson-Akkusauger-Tipp zum Tiefpreis

Du bist auf der Suche nach einem hochwertigen Akku-Sauger zum verhältnismäßig kleinen Preis? Dann haben wir hier den perfekten Deal für dich. Bei MediaMarkt kommst du bis zum 30. Juni nämlich zum absoluten Tiefstpreis von 249 Euro an den Dyson Omni-glide. In unserem Test wusste der Sauger dabei mit einer hohen Flexibilität und Saugkraft zu überzeugen. Wir machen den Angebots-Check.

Dyson Omni-glide: 360-Grad-Sauger mit guter Saugleistung

Der Dyson Omni-glide gilt als flexible und preiswerte Alternative zu den V-Modellen der Marke. Ein Highlight bei dem Sauger ist dabei die 360 Grad bewegliche Fluffy-Bodendüse. Diese verfügt über zwei motorisierte Aufnahmerollen und lässt dich mühelos über den Boden gleiten – und dabei selbstverständlich Staub und Schmutz entfernen. Das Besondere: Selbst bei Rückwärtsbewegungen wird der Staub aufgenommen. In unserem Test waren wir insbesondere von dieser Leichtigkeit beim Saugen begeistert und konnten selbst in Ecken und unter Möbeln saugen.

Gleichzeitig weiß ebenso die Saugleistung des 225 Watt starken Geräts zu überzeugen und musste sich in diesem Punkt im Test nicht vor vergleichbaren Akku-Saugern verstecken. Lediglich der Staubauffangbehälter fällt mit einem Volumen von 0,2 Litern recht klein aus. Dafür kann dieser im Handumdrehen entleert und gereinigt werden. Die Akkulaufzeit fällt mit 20 Minuten ebenfalls nicht übermäßig lang aus. Hierbei macht sich auch ein Kernpunkt des Dyson Omni-glide bemerkbar: Für kleine Wohnungen eignet sich das Gerät optimal, wer aber direkt ein ganzes Haus in einem Rutsch reinigen möchte, stößt bei dem Akku-Sauger an seine Grenzen.

Per Klick zum Handstaubsauger: Noch mehr Flexibilität dank der Aufsätze

Dafür wird bei dem Dyson Omni-glide die Flexibilität definitiv großgeschrieben. Zusätzlich zur 360 Grad Bodendüse sind im Lieferumfang nämlich noch eine Mini-Elektrobürste, eine Kombi-Fugendüse sowie ein flacher Oberflächen-Aufsatz enthalten. Mit diesen Aufsätzen kannst du wirklich jede Stelle deiner Wohnung reinigen – vom Sofa, über den Tisch bis in die letzte Ecke deiner Zimmer. Bei der Flexibilität macht sich dabei auch stets das geringe Gewicht von unter zwei Kilos bemerkbar.

Doch da hört es nicht auf: Mit einem Klick wandelst du das Gerät nämlich blitzschnell zum Handstaubsauger um und bist so noch flexibler unterwegs. So lässt sich etwa auch das Auto problemlos saugen. Ist der Akku einmal leer, lädst du den Dyson Omni-glide übrigens in der praktischen Wandhalterung samt Ladestation innerhalb von rund 3,5 Stunden wieder auf.

Der absolute Tiefstpreis? MediaMarkt-Deal im Preis-Check

Bei MediaMarkt kommst du bis zum 30. Juni zum Angebotspreis von 249 Euro an den Dyson Omni-glide. Bei der Konkurrenz zahlt man aktuell hingegen knapp 100 Euro mehr für den Akku-Sauger. Und auch ein Blick auf den Preisverlauf zeigt: Der Deal kann sich absolut sehen lassen! Laut idealo gab’s das Gerät zuvor nämlich noch nie billiger.