Schnäppchen-Alarm: LG-Fernseher mit 55 Zoll sensationell günstig

Bis Sonntagmorgen ist bei Saturn ein LG Smart TV aus der NanoCell-Serie im Sonderangebot. Auch einen spannenden OLED-Fernseher-Deal gibt es. Dabei musst du jedoch trotz 3.000 Euro Rabatt in absoluten Zahlen gesprochen recht tief in die Tasche greifen. Aber zurück zum aktuellen Angebot für deutlich preisbewusstere Interessenten.

55 Zoll Smart TV fast um die Hälfte günstiger

Einst kostete der 55 Zoll große LG 55NANO79PC LED-TV beinahe 1.000 Euro. Von dem hohen Preis ist schon länger nichts mehr übrig, obwohl es sich um ein vergleichsweise aktuelles Modell handelt (2021er-Serie). Der Markt regelte den Preis verlässlich nach unten. Jetzt eskaliert der Preiskampf weiter – und der Fernseher rutscht im 24-Stunden-Deal auf 499 Euro. Erstmals gibt es den Fernseher somit für unter 500 Euro.

Geliefert wird gratis. Grundsätzlich kannst du dir das Angebot aber auch online sichern und in einer Saturn-Filiale abholen. Mit 55 Zoll bietet der Smart TV eine ansprechende Größe, die sich gut in die allermeisten Wohnzimmer einpasst, ohne zu dominant zu erscheinen.

Im Angebot: LG 55NANO79PC Smart TV mit 55 Zoll

Technisch bietet der Fernseher alles, was zu einer guten Heimkino-Ausstattung oder Schlafzimmer-Streaming-Fläche gehört. Auf 55 Zoll (139 Zentimeter) werden Inhalte in 4K-Auflösung dargestellt. Dabei unterstützt der Fernseher eine Bildwiederholrate von bis zu 60 Hertz.

Optimiert wird das Geschehen auf dem Schirm mittels HDR10 Pro (Active HDR) und HLG (mehr zu den BIldverbesserungs-Technologien). Für Peripherie gibt es drei HDMI-Slots (alle Typ 2.0). Die Ausstattung ist für Streaming und TV-Genuss sehr gut und Gaming ist hiermit kein Problem. Suchst du aber nach dem optimalen Gaming-TV für die neue PS5 oder die Xbox Series X, solltest du eher in teureren Gefilden Ausschau halten und auf 120 Hertz sowie HDMI 2.1 achten.

Top-Angebot – aber nur für 24 Stunden

Nichtsdestotrotz handelt es sich bei dem LG-Fernseher aus dem Angebot um einen sehr ordentlichen LED-TV eines Fernseher-Marktführers. Zum Gesamtpaket gehört auch die Smart-TV-Oberfläche webOS inder Version 6.0 ab Werk. Die unterstützt alle gängigen Streaming- und TV-Apps und dürfte vom Hersteller noch einige Jahre lang auf dem neuesten Stand gehalten werden. Der Hersteller gibt hier ein Minimum von acht Jahren an. Ausgehend vom Serien-Jahr 2021 landen wir dann im Jahr 2029. Und auch danach tut es der Fernseher mit all seinen Funktionen noch.

→ 8K-Auflösung im Fernseher: Ist das überhaupt notwendig?

Der Preis von nun 499 Euro ordnet das Angebot historisch ein. Günstiger gab es den Fernseher seit seinem Marktstart und dem Einstiegspreis von 949 Euro noch nie. Zuschlagen lohnt sich also jetzt. Auch, wenn Saturn den Preis, der eigentlich nur über den Samstag online sein sollte, schon im Vorfeld anpasste. Ein Indiz, dass das Angebot auch länger verfügbar sein könnte, als das prognostizierte Ende am Sonntagmorgen.

Das Smart-TV-Angebot von Saturn endet regulär nämlich am Sonntagmorgen um 9 Uhr. An seine Stelle rückt im Rahmen der Tagesangebote dann ein Motorola-Smartphone – Moto G60s –, das schon vorher auf 219 Euro reduziert war. Weitere aktuelle Angebote aus dem Netz findest du wie immer in unserem Deal-Bereich – hübsch und aktuell aufbereitet. Weitere Fernseher- und auch einige interessante Soundbar-Deals findest du außerdem in den MediaMarkt-Gutscheinheft-Angeboten, die noch einige Zeit länger laufen.