Schnäppchen-Alarm: 4K-UHD-TV von Samsung zum Spitzenpreis

Soll es ein 4K-UHD-Fernseher mit 55 Zoll großer Bildschirmdiagonale von Samsung sein? Dann hat Lidl jetzt mit dem Smart-TV GU-TU6979UXZG das passende Angebot für dich. Denn dieses Gerät bietet der Lebensmittel-Discounter mit einem Rabatt in Höhe von 34 Prozent auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) an. Das allein klingt per se schon gut. Doch wir zeigen dir, wie du aber noch mehr Geld sparen kannst, um von einem nur noch kurze Zeit verfügbaren Deal zu profitieren.

Samsung Crystal Fernseher (55 Zoll) bei Lidl kaufen

Neben einem Triple-HD-Tuner für den Empfang des TV-Signals über Antenne, Satellit oder per Kabelanschluss bietet dieser Fernseher unter anderem HDR und HDR10+ für einen umfangreichen Kontrastumfang. Auch HLG und Micro-Dimming für eine besonders starke Herabregelung der LED-Hintergrundbeleuchtung sind an Bord. Dadurch bekommst du die Möglichkeit, besonders kräftige Schwarzwerte zu erleben.

Zur weiteren Ausstattung gehören 20 Watt Audio-Ausgangsleistung, zwei HDMI-Ports, ein USB-Anschluss und als Betriebssystem Tizen vorinstalliert. Verbindungen mit dem Internet sind per Netzwerkanschluss (LAN) und kabellos per WLAN (WiFi 4) möglich. Eine Sprachsteuerung lässt sich mit Amazon Alexa nutzen, kabellose Übertragungen von Inhalten, die auf Apple-Produkten gespeichert sind, lassen sich über AirPlay2 verwenden.

Was kostet der Samsung-Fernseher bei Lidl?

Normalerweise würde der Samsung Crystal UHD 4K TU6979 729 Euro kosten. Samsung selbst bietet den Fernseher aktuell aber bereits rabattiert für 609 Euro an, aber das kann Lidl locker unterbieten. Denn im Lidl-Onlineshop ist der Fernseher aktuell für 479 Euro erhältlich. Einmalig kommen noch 4,95 Euro für den Versand und 19,95 Euro für die Lieferung per Spedition hinzu, sodass ein Preis in Höhe von rund 500 Euro einzukalkulieren ist.

Du wünschst es dir noch günstiger? Dann solltest du einen Blick in den Webshop von Alternate werfen. Denn dort kannst du das 55-Zoll-Modell der Crystal-TV-Serie nur noch bis Dienstagvormittag (8.11.) für 449 Euro kaufen. Zusätzliche Versandkosten fallen im Rahmen dieses Sonderangebots nicht an.

Alternative: 4K-UHD-Fernseher (55 Zoll) von JVC

Wenn dir ein 50 Zoll großer Fernseher mit 4K-UHD-Auflösung ausreicht, kannst du dich bei Lidl auch für den JVC LT-50VU6985 entscheiden. Er bietet neben HDR, HDR10+ und Micro-Dimming wie der Samsung-Fernseher 2 × 10W Audioleistung und sogar drei HDMI-Anschlüsse und zwei USB-Ports. HD-Triple-Tuner und Alexa für Sprachbefehle sind auch bei diesem Fernseher mit an Bord, gleiches gilt für eine WLAN-Schnittstelle. Sogar Bluetooth kannst du ab Werk nutzen.

Kostet nur knapp 300 Euro: der JVC LT-50VU6985.

Normalerweise kostet dieser Fernseher knapp 530 Euro. Lidl klebt aber ein 43-Prozent-Rabatt-Schild auf den Preis und bietet das TV-Gerät für 299 Euro an. Günstiger gibt es diesen Fernseher aktuell in keinen namhaften Onlineshop zu kaufen. Einmalig kommen auch hier knapp 25 Euro Versandkosten on top dazu.

Übrigens: Der Stromverbrauch der beiden Fernseher liegt auf einem eher durchschnittlichen Niveau. Beim Samsung-Fernseher sind im SDR-Modus pro 1.000 Nutzungsstunden knapp 62 Euro einzukalkulieren, mit zugeschaltetem HDR sind es 78 Euro. Beim JVC-Fernseher musst du aufgrund des kleineren Bildschirms mit knapp 43 (SDR) respektive 59 Euro (mit HDR) rechnen.

