Insekten können einem ganz schön den Sommer vermiesen. Haben die Quälgeister einmal zugestochen, jucken die Stiche teilweise tagelang. Wenn du dann unkontrolliert kratzt, machst du es eigentlich nur noch schlimmer. Im Worst Case können dunkle Flecken und sogar Narben deine Haut verunstalten. Abhilfe schafft da ein Insektenstichheiler, wie der „Beurer BR 90“, welcher bei Amazon jetzt für 29,97 Euro im Angebot ist. Wie das Gadget funktioniert, erfährst du hier.

Über 30.000 Bewertungen: Das kann der Insektenstichheiler

Der BR 90 Insektenstichheiler von Beurer hat es bei Amazon auf Platz 1 in die Bestsellerliste „Insektenschutz“ geschafft. Deutlich über 30.000 Kundinnen und Kunden vergaben insgesamt 4,6/5 Sternen und sorgen somit für eine top Bewertung dieses Gadgets für den Sommer. Das kleine Gerät ist nur 10,1 × 3,6 × 2 Zentimeter groß und lässt sich dadurch ohne Probleme mit an den See oder in den Urlaub nehmen. Ohne den Rabatt würde dich der Insektenstichheiler 39,99 Euro kosten. Da Mücken, Insekten und Co. dich bei den aktuellen Temperaturen noch eine Weile drangsalieren werden, kommt der Rabatt also wie gerufen.

Der Insektenstichheiler erzeugt punktuell Wärme über keramische Heizplatten. Dadurch kannst du jeden einzelnen Stich punktuell behandeln. Aber keine Sorge: Das tut nicht weh. Der Stichheiler erreicht eine Temperatur von rund 50 Grad, was deutlich weniger ist als ein Handwärmer oder eine Tasse Grüntee. Du verbrennst dich also nicht und auch für Kinder ist die Anwendung schmerzfrei. Dennoch soll die Temperatur ausreichen, um Juckreiz und Schwellungen zu verringern. Dabei werden übrigens keinerlei chemische Stoffe eingesetzt, sodass das Gadget auch bei Schwangeren oder Kindern angewendet werden kann.

Insgesamt stehen dir zwei Programme zur Auswahl: 3 Sekunden Wärmebehandlung ist für sensible Haut ein gutes Intervall und 6 Sekunden eignen sich optimal für eine normale Haut. Ist die Zeit abgelaufen, ertönt ein Signal und du kannst das Gerät wieder von der Haut nehmen. Um auch im Dunkeln Insektenstiche und Bisse erkennen zu können, verfügt der BR 90 über ein integriertes Licht.

Preis-Check: Diese Variante ist sogar noch günstiger

Der Preisvergleich zeigt: Bei Amazon kostet das Gadget gerade 29,97 Euro und ist somit 25 Prozent reduziert. Wenn du auf das zuschaltbare Licht für die Anwendung im Dunklen verzichten kannst, kommt für dich auch der BR 60 infrage. Dieser besitzt kein integriertes Licht, ist dafür aber laut Preisvergleich auf Amazon mit BR 60 für 24,99 Euro statt 35,99 Euro ein wenig günstiger.