Schlüssel vergessen? Hiermit passiert dir das nie wieder!

Smarte Türschlösser sind ein ziemlicher Game-Changer. Wer oft in Eile ist und schnell die Wohnung verlässt, kennt das Szenario wahrscheinlich. Innerhalb von wenigen Augenblicken hat man sich ausgesperrt. Wenn jetzt auch noch der obligatorische Ersatzschlüssel unter der Fußmatte fehlt, wird die Situation schnell brenzlig. Mit einem smarten Türschloss passiert dir das nicht. Hier brauchst du nur deinen Fingerabdruck, um wieder ins Haus zu kommen. Bei Welock läuft aktuell anlässlich des chinesischen Neujahrs eine Rabattaktion. Dabei kannst du von starken Preisnachlässen profitieren, die wir dir jetzt vorstellen.

Lass den Schlüssel zu Hause

Wir starten mit dem Welock Smart Lock Touch41. Hier entsperrst du deine Tür ganz einfach per Fingerabdruck. Das Ganze funktioniert super schnell und innerhalb von 0,5 Sekunden soll die Haustür entriegelt sein. Cool für Großfamilien und WGs: Es lassen sich bis zu 100 verschiedene Fingerabdrücke einspeichern. Wenn du möchtest, kannst du das Schloss auch mit einer der drei mitgelieferten RFID-Karten öffnen. Es lässt sich außerdem per App oder Alexa steuern, was vorwiegend dann praktisch ist, wenn du nicht zu Hause oder beschäftigt bist.

Das Schloss ist mit einer Batterie ausgestattet, die circa ein Jahr lang halten soll. Wenn der Akku schwächelt, zeigt dir das eine Meldung an. Du stehst also nicht einfach heute auf morgen vor der verschlossenen Haustür. Das Welock Touch41 eignet sich für die meisten Türen mit einer Breite zwischen 50 und 100 Millimetern. Du zahlst hier normalerweise 189 Euro. Mit dem Code VD50 sparst du dir jetzt aber 50 Euro, sodass letztlich nur 139 Euro auf der Rechnung stehen.

Ähnlich aufgebaut ist das Welock Smart Lock TouchA51. Hier befinden sich aber noch Tasten am Schloss, um die Tür mit einem Zahlencode zu öffnen. Du kannst bis zu 200 verschiedene Zahlenkombinationen für unterschiedliche Personen speichern. Die dazugehörige App zeigt dir dann an, wann und von wem das Schloss entriegelt wurde.

Zusätzlich eignet sich dieses Modell für schmalere Türen mit einer Breite von 30 bis 70 Millimetern. Ansonsten unterscheiden sich die beiden Varianten nur noch im Preis. Hier stehen nämlich 169 Euro auf der Rechnung. Der Code VD50 drückt die Kosten jedoch ebenfalls um 50 Euro auf 119 Euro.

Weitere preiswerte Smart Home Lösungen

Genauso verhält es sich beim PCB51. Hier entriegelst du deine Tür allerdings nicht per Fingerabdruck, sondern über ein Nummernpad, was vor allem für ein Airbnb praktisch ist. Im Lieferumfang sind hier drei RFID-Karten enthalten, die dir ebenfalls Einlass gewähren. Wenn du deine Wohnung vermietest, kannst du für dieses Schloss zeitlich begrenzte Codes einstellen, die automatisch mit dem Check-out deiner Gäste ablaufen. Das PCB51 ist für Türen mit einer Breite zwischen 30 und 70 mm gedacht. Der Preis von 169 Euro rauscht mit dem Aktionscode VD50 auch hier auf 119 Euro runter.

Um die smarten Türschlösser per Alexa steuern zu können, benötigst du noch die Wifibox3. Diese kostet dich 99 Euro. Die Investition in ein smartes Türschloss kann sich dank der aktuellen Rabatte wirklich lohnen. Denn der Schlüsseldienst ist auf Dauer ganz bestimmt teurer.