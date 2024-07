Saugwischer schon ab rund 200 Euro?! Am Prime Day fallen gewaltig die Preise

Am Prime Day – oder besser gesagt an den Prime Days – kommst du deutlich günstiger an hochwertige Haushaltsgeräte von Tineco. Am 16. und 17. Juli sind einige Akkusauger und Saugwischer stark rabattiert – mit zusätzlichen Rabattcodes drückst du den Preis nochmal ein Stück mehr. Wir zeigen dir unsere Favoriten.

Akku-Saugwischer 41 Prozent reduziert

Saug- und Wischroboter scheinen auf den ersten Blick wie eine ideale Erfindung, um wenig Aufwand mit dem Haushalt zu haben. Jedoch sind Saug- und Wischleistung oftmals weniger zufriedenstellend als zunächst erhofft. Und den Weg vor der Putzfahrt freimachen muss man ohnehin, damit der Helfer auch in jede Ecke kommt – viel Zeit ist also in der Realität nicht immer gespart. Ein handlicher Akkusauger oder kabelloser Saugwischer ist da manchmal die bessere Wahl.

Während der Prime Days kommst du bei Amazon nun 41 Prozent günstiger an einen Nass-Trocken-Sauger von Tineco. So zahlst du nur 289 Euro statt 509 Euro für den Floor One S5 und sparst somit mehr als 200 Euro gegenüber dem UVP. Mit dem Code PDBIGSALES2 drückst du den Preis zusätzlich um weitere 20 Euro. Der Saugwischer ist bei Amazon als Bestseller Nr.1 in der Kategorie Nass- & Trockensauger gekennzeichnet und kann in einem Arbeitsschritt deine Böden saugen und wischen.

Tineco Floor One S5 – so sieht er aus

Durch den verbauten iLoop-Sensor siehst du auf dem Display den Verschmutzungsgrad und weißt, wo du gegebenenfalls ein zweites Mal wischen musst. Praktisch: In der 3-in-1-Dockingstation steht und lädt das Haushaltsgerät nicht nur, hier werden auch die Bürstenwalzen und der Schlauch automatisch gereinigt. Eine Aufladung soll dabei für Flächen bis zu 230 Quadratmeter ausreichen.

Dieser Saugwischer kostet am Prime Day nur noch gut 200 Euro

Noch preiswerter kommst du momentan allerdings an den Tineco iFloor 5 Breeze Complete. Auch hiermit reinigst du deine Fußböden in einem Durchgang trocken und feucht ohne lästiges Kabel. Nach dem Saubermachen werden Walze und Schläuche ebenfalls in der Station gereinigt und eine Aufladung reicht für bis zu 35 Minuten Putzen am Stück. Dadurch, dass Frisch- und Schmutzwassertank getrennt sind, reinigst du permanent mit frischem Putzwasser. Am 16. und 17. Juli sparst du 27 Prozent auf den UVP und zahlst so nur noch 219 Euro – mit dem Code PDBIGSALES2 streichst du auch hier nochmal 2 Prozent von der Rechnung.

iFloor 5 Breeze Complete Saugwischer mit Wechselbürsten, -filtern und Reinigungslösung im Paket

Frisch aus dem Testlabor: Unser Geheimtipp

Und ein weiterer heißer Tipp ist definitiv der Floor One Stretch S6. Der Saugwischer ist noch nicht lange auf dem Markt und wir durften ihn bereits ausprobieren. Die Besonderheit: Er verfügt über ein 180-Grad-Gelenk und kann so auch unter niedrigen Möbeln sauber machen. Neben der hohen Wendigkeit und der guten Verarbeitung hat uns im Test auch die Reinigungsleistung auf Böden sowie die Selbstreinigung überzeugen können. Die Böden sahen nach dem Putzen wieder wie neu aus und eine Akkuladung reicht für rund 40 Minuten Sauberzauber am Stück. Features, wie der iLoop-Sensor, der Verschmutzungen erkennt und die Motorunterstützung, die beim Fahren hilft, bieten ebenfalls einen echten Mehrwert.

Der Tineco Floor One Stretch S6 in seiner Station – hier reinigt er sich selbst

Während der Prime Days ist das neue Haushaltsgerät 20 Prozent günstiger zu haben – 479 Euro zahlst du somit nur noch. Über den Code PDBIGSALES1 drückst du die Rechnung um weitere 5 Prozent und sparst somit deutlich über 100 Euro.

Diesen Akkusauger und dieses Kombigerät gibt’s ebenfalls mit kräftig Rabatt

Bist du eher an einem Set aus Saugwischer und Akkusauger interessiert, solltest du den Floor One Switch S7 ins Auge fassen. Der ist gerade ebenfalls 20 Prozent rabattiert und kostet bei Amazon so nur noch 719 statt 899 Euro (oder bei Kaufland zu demselben Preis erhältlich). Mit dem Code PDBIGSALES1 streichst du aber auch hier nochmal zusätzlich 5 Prozent von der Rechnung. Einen reinen Akkustaubsauger holst du dir hingegen mit dem Pure One X Pet ins Haus. Hier kommst du während der Prime Days dank 46 Prozent Rabatt schon ab 179 Euro dran. 2 Prozent Extra-Rabatt gibt’s mit dem Code PDBIGSALES3.