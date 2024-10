Saugroboter zum Kracherpreis: So günstig war dieses Top-Gerät noch nie

Die Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt hat unsere Deal-Rubrik heute schon heiß laufen lassen. Doch ein Ende ist bisher nicht in Sicht, und so machen wir gleich weiter mit dem nächsten Schnäppchen. Dieses mal geht es um den Dreame L40 Ultra. Der Saug- und Wischroboter ist nämlich dank 19 Prozent Rabatt so günstig wie vorher noch nie. Mehr Details gibt es hier.

Saugroboter mit Spitzenleistung für dein Zuhause

Du konntest dich am letzten Prime Day nicht für einen Saugroboter entscheiden oder hast auf einen günstigeren Preis für dein Wunschmodell gewartet? Dann trifft die aktuelle Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt genau ins Schwarze. Hier gibt es jetzt den Dreame L40 Ultra (Datenblatt) zu einem unschlagbaren Preis. Statt der regulären 999 Euro zahlst du aktuell nur 839,50 Euro für die smarte Haushaltshilfe.

Der Dreame L40 Ultra überzeugt mit seiner enormen Saugleistung von 11.000 Pa und einer effektiven Wischfunktion. Eine ausfahrbare Seitenbürste und ein schwenkbarer Wischmopp sorgen dafür, dass auch schwer zugängliche Ecken blitzblank werden. Er punktet zudem mit hervorragender Navigation und einer intelligenten Hinderniserkennung dank Fünf-Kanal-Farbsensortechnologie und RGB-Kamera. Anders als viele Modelle seiner Preisklasse unter 900 Euro bietet der Saugroboter zudem eine automatische Putzmittelzufuhr. Ein kleiner Nachteil: Die Ladestation benötigt relativ viel Platz und ist daher nicht ideal für niedrige oder schräge Decken. Im Test der Kollegen von nextpit konnte der Dreame L40 Ultra durch solide Verarbeitung überzeugen und hinterließ einen positiven Eindruck.

Lohnt sich der Dreame L40 Ultra zum aktuellen Tiefstpreis?

Aktuell ist der Dreame-Saugroboter bei MediaMarkt für 839,50 Euro erhältlich. Dieser neue Tiefstpreis (hier geht’s zum Preisvergleich) ist derzeit das attraktivste Angebot online. Sollte dir der L40 Ultra jedoch zu teuer sein, ist der Dreame L10s Pro Ultra Heat ebenfalls bei MediaMarkt im Angebot und kostet aktuell 671,43 Euro statt 799 Euro.