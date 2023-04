Saugroboter von deutscher Firma über 60 Prozent günstiger – hier kostet er nur 115 Euro

Insbesondere Haustierbesitzer oder größere Familien sparen sich viel Zeit, wenn sie sich die regelmäßige Bodenreinigung von einem Saugroboter abnehmen lassen. Mit dem VCR 3129 L Saugroboter von Grundig ist das jetzt bereits für gut 100 Euro möglich. Von ursprünglich 299 Euro kommend, ist der Staubsauger-Roboter jetzt ordentlich reduziert. Wir schauen uns das Angebot genauer an und sehen, was vom Preis noch übrig geblieben ist.

Grundig Saugroboter mit langer Laufzeit und hoher Saugkraft

Der Saugroboter Grundig VCR 3129 L kommt in einem zeitlosen runden Design Schwarz und Weiß und befreit Hartböden und Teppiche mit einer Saugkraft von 2.000 Pa zuverlässig von Staub, Schmutz und Haaren. Er bietet eine lange Laufzeit von 110 Minuten und kann somit in einem Durchgang eine ganze Wohnung staubsaugen – während du auf dem Sofa sitzt oder dich um andere Dinge kümmerst. Steuern lässt sich der Haushaltshelfer dabei bequem via Smartphone-App.

Je nach Verschmutzung kannst du zwischen verschiedenen Reinigungsprogrammen und -stufen wählen. So gehst du sicher, dass der Roboter dein Zuhause optimal säubert. Im Gehäuse ist zudem Platz für 500 Milliliter Staub und Schmutz – du musst den Behälter also nicht andauernd ausleeren. Der Haushaltsroboter von Grundig klettert über Türschwellen und sonstige Hindernisse mit bis zu 1,5 Zentimetern Höhe und ist mit Sensoren ausgestattet, die ihn vor Stürzen schützen. Er nimmt Staub und Schmutz mithilfe einer Hauptbürste an der Unterseite auf, die von zwei Seitenbürsten unterstützt werden. So putzt der Roboter auch Ecken und Fußleisten gründlich.

Leise und Clever: Lass dir den Hausputz erleichtern – so gut ist der Deal

Geht der 2.600-mAh-Akku zur Neige, fährt der Putzhelfer automatisch zur Ladestation zurück und lädt sich auf. Hier regeneriert er sich in rund fünf bis sechs Stunden, bis er wieder betriebsbereit ist. Mit einer Lautstärke von 65 Dezibel ist er zudem vergleichsweise leise und weckt so bei seiner Reinigungsfahrt weder Hunde noch Kleinkinder auf.

Der Preis von aktuell 115 Euro ist dabei wirklich gut. Denn wirft man einen Blick auf den Preisverlauf, erkennt man: So günstig wie jetzt, war der Saugroboter zuvor noch nie. Somit ist jetzt ein guter Zeitpunkt für einen Kauf. Technisch fehlt es dem Modell zwar etwas zu Saugwisch-Lösungen anderer Hersteller. Die kosten aber auch ein Vielfaches.