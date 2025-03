Saugroboter mit 50 % Rabatt: Premium-Modell im Mega-Sale - inklusive extra Akkusauger

Hol dir smarte Unterstützung beim Frühjahrsputz mit den Angeboten von ECOVACS. Die Geräte erleichtern dir nicht nur den Hausputz, sondern auch die Gartenpflege dank Robotertechnologie. Wir stellen dir jetzt die Highlights der Frühlings-Aktion bei Amazon vor. Darunter ein Roboter zum Fensterputzen, ein Mähroboter und der Klassiker: Saug- und Wischroboter – jedoch inklusive Handstaubsauger!

DEEBOT X2 COMBO 52 Prozent reduziert

Ein besonderes Glanzstück der Spring-Deals ist der DEEBOT X2 COMBO. Dieses Modell ist nicht nur ein Saug- und Wischroboter, er kommt sogar noch mit einem Handstaubsauger daher. Mit diesem All-in-One-Paket bringst du deine Wohnung im Handumdrehen auf Vordermann. Der Roboter selbst überzeugt mit einer Saugleistung von 8.700 Pa, die Schmutz mühelos beseitigt. Er kann seinen Wischmopp zudem um bis zu 15 mm anheben, sodass er auch auf Teppichen saugen kann, ohne diese nass zu machen. Dank verschiedener intelligenter Technologien navigiert der ECOVACS-Roboter generell zielsicher durch deine Wohnung und vermeidet Hindernisse. Nach der Reinigung geht es zurück in die Station. Die automatische Entleerungsfunktion minimiert dabei nicht nur den Wartungsaufwand des Roboters, sondern auch des Handstaubsaugers.

An diesem Kombiset hängt normalerweise eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.599 Euro. Im Rahmen der Frühlingsangebote rauscht der Preis aber um ganze 52 Prozent nach unten. Es stehen also nur noch 769 Euro auf der Rechnung, was diesen Deal wirklich stark macht – immerhin holst du dir ein echtes Komplettpaket für deinen Haushalt.

Streifenfreie Fenster: Mit dem WINBOT W2 OMNI kein Problem

Sag Blütenstaub und Fingerabdrücken auf Fenstern den Kampf an: Für klare Sicht sorgt der WINBOT W2 OMNI von ECOVACS. Dieser Fensterputz-Roboter verfügt über eine Saugleistung von 2.800 Pa und eine Weitwinkel-Sprühfunktion, die die Reinigung von Fenstern besonders effizient macht. Du kannst ihn auf gekippten Fenstern wie auch auf rahmenlosen oder bodentiefen Varianten anwenden.

Er erkennt dabei Kanten und passt seinen Reinigungsweg innerhalb von 0,2 Sekunden an. Seine Multifunktionsstation steuert und stabilisiert ihn. Gleichzeitig funktioniert sie ebenso als Ladestation. Das bedeutet, dass du den Roboter vollkommen unabhängig von Steckdosen anwenden kannst. Statt 599 Euro hängt hier jetzt ein Preisschild von 479 Euro dran. Das entspricht einer Ersparnis von 20 Prozent gegenüber dem UVP.

Noch mehr Angebote von ECOVACS

Nachfolgend haben wir dir noch zwei weitere Angebote aufgelistet, durch die du dich bei Interesse mal durchklicken kannst. Noch mehr Schnäppchen von ECOVACS findest du hier.

