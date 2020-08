Saugroboter bei Lidl: Zahlreiche High-End-Funktionen zum Sparpreis

Vor nicht allzu langer Zeit gab es mal die Redewendung: „Eine saubere Wohnung ist ein Zeichen für einen defekten Computer“. Heute kann man den Spruch aber bereits wieder vergessen, denn nun ist es der Computer selbst, der die Wohnung säubert. Die Rede ist natürlich von einem Saugroboter, und genau dieser ist bei Lidl aktuell vergünstigt erhältlich.

Silvercrest Saugroboter im Angebot

Das Beste an dem Silvercrest Saugroboter ist zweifelsfrei das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Normalerweise kostet das Gerät 159 Euro – was ebenfalls ein attraktiver Preis ist. Aktuell müssen Käufer bei Lidl allerdings nur rund 135 Euro auf den Tisch legen. Zusätzlich zu diesem Betrag kommen allerdings noch knapp 5 Euro Versandkosten hinzu, denn der Saugroboter ist nur online erhältlich.

Für diese eher geringe Summe, erhalten Nutzer ein Saugroboter-Komplettpaket mit zahlreichen interessanten und nützlichen Funktionen. So lässt sich der Silvercrest-Bot beispielsweise sowohl per App als auch per Fernbedienung steuern. Seit Kurzem versteht der Roboter zudem bis zu 40 Sprachbefehle, was die Steuerung abermals enorm erleichtert. Allerdings unterhält sich das Gerät bisher lediglich mit Amazons Sprachassistent Alexa. Abgesehen davon ist im Lieferumfang ein physischer Sensor enthalten, der eine Wand simuliert und mit dessen Hilfe man Saugbereiche eingrenzen kann. Und auch sonstige Funktionen, wie eine automatische Rückkehr zur Ladestation oder unterschiedliche Reinigungsmodi, sind mit an Bord.

Was die technischen Fähigkeiten angeht, so bietet der Saugroboter einen 2.600-mAh-Akku, der laut Hersteller für eine Betriebszeit von bis zu 120 Minuten Energie liefert. Die dazugehörige Saugleistung beträgt 0,8 kPa und die Lautstärke liegt bei 70 dB. Zu guter Letzt noch ein weiteres wichtiges Merkmal: Der Staubbehälter weist ein Volumen von 0,6 Litern auf.

Lidl-Alternativen: Ecovacs Deebot 500 und Viomi V2

Wer rund einen Euro mehr auf den Tisch legt, kann sich für knapp 136 Euro den Ecovacs Deebot 500 sichern. Der Saugroboter hat eine etwas geringere Betriebsdauer (bis zu 110 Minuten) und ein geringeres Volumen (0,52 Liter). Dafür ist auch der Geräuschpegel mit ungefähr 65,6 dB niedriger.

Wer noch mehr Geld ausgeben möchte, kann bei Lidl auch zum Viomi V2 Saugroboter greifen. Das Gerät hat neben der Saug- auch eine Wischfunktion, und kann die Wohnung somit noch sauberer halten. Zudem ist die Akkukapazität mit 3.200 mAh spürbar größer als bei den beiden günstigeren Modellen. Dafür ist der Kaufpreis mit knapp 368 Euro beinahe drei Mal so hoch.