Saugroboter-Schnäppchen bei Aldi? Markengerät kostet jetzt nur 169 Euro

Bei dem Saugroboter im Aldi-Angebot handelt es sich um den „Ecovacs Deebot U2 Pro“. Dieser Saugroboter ist das neuste Modell von Ecovacs Budget-Reihe und kostet regulär 269 Euro. Die hier angebotene Pro-Variante richtet sich durch einen extra großen Staubbehälter speziell an Haustier-Besitzer. Doch auch ohne Haustiere bietet der größere Staubtank mehr Komfort.

Mit einem Angebotspreis von 169 Euro bietet Aldi den Deebot U2 Pro von Ecovacs aktuell zum Top-Preis an. Bei eBay kannst du in einem Einzel-Angebot dank Gutschein-Code (POWEREBAY8) sogar noch ein paar Euro mehr sparen und zahlst dort nur rund 165 Euro. Das eBay-Angebot gilt allerdings nur für eine begrenzte Stückzahl und endet spätestens am 5. August. Das Aldi-Angebot gilt ab sofort und wohl noch bis zum 21. August im gemeinsamen Online-Shop von Aldi Nord und Aldi Süd. Versandkosten fallen nicht an.

Das kann der Ecovacs Deebot U2 Pro bei Aldi

Der Marken-Saugroboter bei Aldi ist mit einer einfachen Gyro-Navigation ohne Kartenfunktion ausgestattet. Dafür kann er via WLAN per App oder sogar per Sprachassistent bedient werden. Zur weiteren Ausstattung zählt eine Wischfunktion. Hiervon solltest du dir jedoch nicht zu viel erhoffen. Zum nass durchwischen ist der Saugroboter bei Aldi geeignet. Festsitzenden Dreck entfernt er jedoch nicht gut. Das schaffen nur wenige und deutlich teurere Saugroboter wirklich überzeugend.

Dafür kann das Saugergebnis dank rotierender Bodenbürste überzeugen. Als besonderes Feature der Pro-Version besteht diese aus verwicklungsfreiem Gummi. Bei normalen Bürsten sind festsitzende Tier– oder Menschenhaare ein häufiges Problem. Außerdem ist der Staubbehälter mit 800 Millilitern gut doppelt so groß wie bei der normalen Version. Gerade in der Fellwechsel-Zeit ein willkommenes Feature.

Der Ecovacs Deebot U2 Pro im Einsatz

Eine Kartenfunktion bietet der Ecovacs Saugroboter bei Aldi leider nicht. Ist dir diese Funktion wichtig, um den Saugroboter per App an einen bestimmten Spot oder in einen Raum zu navigieren, solltest du dir den Yeedi 2 Hybrid einmal genauer ansehen. Hierbei handelt es sich um das aktuelle Modell der mit Ecovacs verbandelten Firma Yeedi.

Wer sollte beim Deal zuschlagen?

Der Ecovacs Deebot U2 Pro Saugroboter bei Aldi ist ein gut ausgestattetes Einsteiger-Gerät vom Markenhersteller. Ein großer Vorteil ist hierbei die hervorragende App und eine einfache Verfügbarkeit von Verschleißteilen wie Bürsten und Filtern. Die Saugleistung ist gut und dank großem Staubbehälter und einer speziellen Bürste ist das Gerät bestens für Haustierbesitzer geeignet. Für diese Zielgruppe lohnt sich der Kauf besonders.

Ist dir hingegen eine Kartenfunktion wichtig, würden wir eher zum Yeedi 2 Hybrid raten. Das Modell ist nur wenige Euro teurer, kommt dafür jedoch mit einer optischen Navigation inklusive der erwähnten Kartenfunktion daher. Heißt, du kannst den Roboter gezielt in einzelne Räume schicken. Dafür verzichtest du hier auf den größeren Tank und die Spezialbürste.