Saugroboter bei Lidl und Penny: Das ist das wahre Schnäppchen

Bei Lidl gibt es gleich zwei Angebote in dieser Woche: Ein Modell der Eigenmarke Silvercrest und eins vom Markenhersteller iRobot. Neben den beiden Saugrobotern im Prospekt gibt es online noch ein drittes Modell: Den Vileda VR One. Lass dich hier nicht vom günstigen Preis von 80 Euro täuschen. Der Saugroboter besitzt keine Bodenrolle mit der schwerere Krümel zuverlässig aufgenommen werden und keinen richtigen Luftfilter. Außerdem kommt das Modell ohne Ladestation zu dir, muss also am Ende der Reinigung zurückgetragen und am Ladekabel aufgeladen werden. Greif also lieber zu den folgenden Saugrobotern.

Saugroboter bei Lidl: Silvercrest SSRA1

Der Silverscrest SSRA1 von Lidl ist ein einfacher Saugroboter mit Gyro-Navigation und ohne Kartenfunktion. Eine App-Steuerung ist jedoch vorhanden. Mit einem Preis von 159 Euro ist das Angebot jedoch deutlich zu teuer. Eine gute Alternative mit besserer App ist der Ecovacs-Saugroboter im Angebot bei Penny. Diesen stellen wir dir weiter unten im Text ausführlich vor.

iRobot Roomba 675 im Lidl Angebot

Beim Roomba 675 handelt es sich um ein echtes Markenprodukt. Doch auch dieser Saugroboter muss mit einer einfachen Gyro-Navigation ohne Kartenfunktion auskommen. Zudem fällt die Akkulaufzeit von 60 Minuten relativ gering aus. Auf der gründlichsten Stufe dürfte dies für größere Wohnungen nicht ausreichen. Dafür ist die App sehr gut und bietet viele smarte Features wie einen personalisierten Reinigungsplan. Der Angebotspreis von 305 Euro ist jedoch trotzdem viel zu teuer. Grund dafür: Bei Saturn bekommst du den deutlich besseren Roomba 976 von iRobot für gerade einmal 299 Euro.

Der Roomba 976 bei Saturn bietet nicht nur eine längere Akkulaufzeit von 90 Minuten, sondern auch eine optische Navigation mit Kartenfunktion. So kannst du den Roboter auf Wunsch auch in bestimmte Räume schicken oder Zonen festlegen in denen nicht gesaugt werden darf. Im Alltag ein deutlicher Mehrwert. Zudem ist der Roomba 976 bereits mit einer neuen Gummi-Hauptbürste ausgestattet, in der sich Haare deutlich weniger festsetzen. Die App bietet dieselben smarten Features und kann dank der Kartenfunktion sogar die häufigere Reinigung von besonders verschmutzen Bereichen vorschlagen.

Saugroboter bei Penny: Ecovacs Deebot 501 und 502

Der Ecovacs Deebot 501 ist im Angebot bei Penny aktuell für 129 Euro zu haben. Ein sehr gutes Angebot für alle die auf der Suche nach einem günstigen Saugroboter sind. Für diesen Preis muss man sich zwar mit einer einfachen Gyro-Navigation ohne Kartenfunktion zufriedengeben für die tägliche Grundreinigung ist der Saugroboter jedoch gut geeignet. Die Akkulaufzeit von 110 Minuten sollte für rund 80 Quadratmeter Fläche ausreichen und mit einer Hauptbürste am Boden sind gute Reinigungsergebnisse zu erwarten.

Ein großer Vorteil einen günstigen Saugroboter von einem Markenhersteller zu kaufen, statt von einer Discounter-Marke, ist die deutlich bessere App. Der Ecovacs Deebot 501 wird mit derselben App gesteuert wie auch die deutlich teureren Modelle des Herstellers. Deshalb versorgt der Ecovacs die App regelmäßig mit Updates. Sie bietet zudem viele Features und ist einfach zu bedienen.

Der Ecovacs Deebot 501 und Deebot 502 sind übrigens baugleich und unterscheiden sich lediglich in der Farbe.

Medion MD 18871 bei Penny: Das geht günstiger

Der Medion MD 18871 ist einer der günstigsten Saugroboter mit Laser-Navigation und Kartenfunktion. Bei Penny kostet er aktuell 329 Euro. Aldi hat jedoch ein fast baugleiches Modell für 249 Euro im Angebot. Das Aldi-Angebot im Detail findest du hier.

Wenn du jedoch 50 Euro mehr investieren kannst, würden wir dir zum iRobot Roomba 976 im Angebot von Saturn raten. Für diesen Aufpreis bietet dieser eine bessere Hauptbürste und eine App mit deutlich mehr Features.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.