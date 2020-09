Saugroboter bei Aldi Nord: Lieber in der Filiale oder Online kaufen?

Bei dem Saugroboter im Aldi Nord Angebot handelt es sich um den MD 19900 von Medion. Zeitgleich verkauft Aldi in seinem Online-Angebot den MD 19500 von Medion. Das Modell in den Filialen von Aldi Nord kostet 107 Euro und jenes im Online-Shop 107,67 Euro. Es liegen also nur ein paar Cent zwischen den beiden Geräten.

Beide Saugroboter verfügen über eine einfache Gyro-Navigation, können sich also Bahnweise durch deine Wohnung navigieren. Abstände zu Gegenständen lassen sich durch Infrarot-Sensoren und einen Bumper an der Vorderseite feststellen.

Ganz so genau wie eine Laser-Navigation ist diese Technik aber nicht. So kannst du keine Karte deiner Wohnung erstellen und den Saugroboter nicht zu einzelnen Bereichen oder Zimmern schicken. Es ist immer nur eine Reinigung der kompletten Wohnung möglich. Um einzelne Zimmer zu reinigen, musst du die Türen dementsprechend schließen.

Ausstattung der Saugroboter bei Aldi

Auch bei der Ausstattung unterscheiden sich die beiden Roboter nicht. Beide verfügen über einen 0,3 Liter großen Staubbehälter, der bei regelmäßiger Nutzung für ein paar Reinigungsvorgänge reichen sollte. Links und rechts befinden sich Seitenbürsten, mit denen der Saugroboter auch an Möbeln oder unter Türen Staub aufnehmen kann. Eine Rollbürste an der Unterseite hilft dabei, auch schwerere Krümel wie Reiskörner aufnehmen zu können.

Eine Steuerung per App ist bei beiden Modellen nicht möglich. Hier musst du auf die Bedientasten am Roboter selbst, oder auf die mitgelieferte Fernbedienung zurückgreifen. Über letztere lassen sich jedoch auch Routinen programmieren.

Die Akkulaufzeit wird mit 90 Minuten angegeben, was aufgrund der Akkugröße realistisch sein dürfte. Das Aufladen soll rund 4,5 Stunden dauern.

MD 19900 vs MD 19500: Zu welchem Modell soll ich greifen?

Technisch unterscheiden sich die beiden Roboter also nicht. Ob du nun zum Online-Angebot oder zu dem Saugroboter bei Aldi Nord greifen solltest, kannst du also vom Design abhängig machen. Das blau-weiße Modell gibt es ab Montag in den Filialen von Aldi Nord. Das blau-schwarze Modell ab sofort im Online-Shop von Aldi.

Im Lieferumfang finden sich neben Roboter und Ladestation eine Fernbedienung sowie zwei Ersatz-Seitenbürsten und ein Ersatz-Filter. Der Garantie-Zeitraum beträgt ganze drei Jahre.

Guter Deal oder zu billig?

Mit einem Preis von 107 Euro sind die beiden Saugroboter relativ günstig. Sofort zuschlagen musst du jedoch nur, wenn du den Roboter aktuell dringend brauchst. Beide Modelle sind immer mal wieder zu diesem Preis bei Aldi Nord, Aldi Süd oder im Online-Shop erhältlich.

Wie bei allen günstigen Saugrobotern gilt auch bei diesem Angebot: Günstige Saugroboter sind eher eine Ergänzung zum Staubsaugen per Hand. Wer sich bei der Reinigung fast vollständig auf einen Roboter verlassen möchte, sollte eher zu einem höherpreisigen Modell mit Lasernavigation und Karten-Funktion greifen.

Ein solches Modell gibt es ebenfalls aktuell bei Aldi im Angebot. Alle Details dazu findest du hier:

Reicht dir ein einfacher Saugroboter, aber du willst ihn per App oder Sprache steuern, empfehlen wir die diesen Amazon-Bestseller:

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.