Saugroboter ab heute bei Aldi: High-Tech zum Bestpreis

Bei dem Saugroboter mit Lasernavigation bei Aldi handelt es sich um den MD 18861 von Medion. Regulär kostet der Roboter rund 300 Euro. Im Aldi-Angebot bekommst du ihn ab heute für 249 Euro. In vorherigen Angeboten war der Roboter trotz gesenkter Mehrwertsteuer teurer. Solltest du jetzt zuschlagen?

Das Angebot ist ab diesem Montag, den 11. Januar, in den Filialen von Aldi Süd und ab 8 Uhr morgens im Online-Shop von Aldi erhältlich. Daher kannst du auch problemlos zugreifen, wenn du im Aldi Nord Gebiet wohnst.

Technische Daten Roborock S6 Pure Navigation Laser Saugleistung keine Angabe Seitenbürsten Ja - zwei Bodenbürste Ja - eine Kapazität Staubbehälter 600 ml Akkulaufzeit im Test ca. 120 Minuten Höhe 9 cm Durchmesser 34,7 cm

Wie bei jedem höherwertigen Saugroboter ist eine Hauptbürste auf der Unterseite vorhanden. Durch diese wird Dreck deutlich besser aufgenommen als bei einer Direktansaugung vieler günstiger Modelle. Zur Saugleistung selbst macht Aldi keine Angaben und auch die offizielle Website von Medion verrät dazu nichts. Der Staubbehälter ist mit einem Füllvolumen von rund 600 ml ziemlich groß – hier bieten teurere Roboter meist weniger. Die Akkulaufzeit von 120 Minuten sollte für ungefähr 75-80 Quadratmeter Wohnfläche mit der gründlichsten Reinigungsstufe ausreichen.

Lasernavigation kann nicht mithalten

Die Lasernavigation funktioniert zwar deutlich besser als die Gyro-Navigation günstiger Saugroboter, kann aber nicht mit höherpreisigen Modellen mithalten. Das hat einen einfachen Grund: Ein Laser-Turm, wie ihn sonst fast jeder Saugroboter mit Lasernavigation auf der Oberseite bietet, fehlt beim Medion-Modell für Aldi komplett. Stattdessen ist der Laser beim Medion MD18861 an der Vorderseite untergebracht. Daher kann der Roboter immer nur eine Richtung im Raum erkennen und sich nicht ganz so gut orientieren wie andere Saugroboter. Wie stark sich dies im Alltag auswirkt, muss jedoch ein Test zeigen.

App-Steuerung

Gesteuert wird der Saugroboter per App. Bei der ersten Verwendung erstellt der Roboter eine Karte deiner Wohnung, diese kannst du anschließend in der App sehen und bearbeiten. Hier stehen dir dann mehrere Reinigungs-Modi zur Verfügung. Neben einer Reinigung der gesamten Wohnfläche, kann man auch einzelne Bereiche festlegen, die gesaugt werden sollen. Leider ist es hier nicht möglich, einfach die Räume anzutippen. Man muss jedes Mal eine Zone über einen Raum ziehen, um ihn auszuwählen. Dieses Feature könnte jedoch per Update nachgeliefert werden. Eine Spot-Reinigung und das Erstellen von Timern sind ebenfalls möglich. Außerdem lässt sich der Aldi Saugroboter auch über Alexa steuern.

Fazit: Ist der Aldi Saugroboter mit Lasernavigation ein guter Deal?

Für einen Saugroboter mit Lasernavigation ist das Angebot bei Aldi gut, aber auf keinen Fall unschlagbar. So gehen Saugleistung und Navigation zwar in Ordnung – Qualitativ musst du im direkten Vergleich zu anderen Herstellern jedoch Abstriche machen. Der Roboter selbst fühlt sich nicht so hochwertig an und die App bietet nur die Grund-Funktionen. Dank Rollbürste und Fahren nach einer Karte navigiert er aber deutlich besser als günstigere Modelle mit Gyro-Navigation. Wer mit dieser Grund-Ausstattung zufrieden ist, macht mit dem Medion MD18861 nichts falsch. Wie bei Medion üblich, gewährt der Hersteller eine lange Herstellergarantie von 3 Jahren.

Alternativen

Ein Geheimtipp ist aktuell der Roborock S5. Dieser Saugroboter ist zwar schon drei Jahre auf dem Markt, bietet aber etwas mehr. So ist er hochwertiger verarbeitet und kommt mit einer deutlich besseren App mit mehr Features daher. Aktuell bekommst du den Roborock-Saugroboter im Amazon Renewed-Store für ebenfalls 250 Euro.

Mein derzeitiger Favorit ist der Roborock S6 Pure. Dieser bietet neben der richtig guten App sogar einen Wisch-Modus. Mit einem Preis von rund 400 Euro kostet er aber gut 150 Euro mehr als das Aldi-Angebot.

Günstigerer Saugroboter ebenfalls im Angebot bei Aldi

Neben dem Saugroboter mit Lasernavigation hat Aldi parallel noch ein deutlich günstigeres Modell im Angebot. Es handelt sich hierbei um den Medion MD19500 für 99,99 Euro. Dieses Modell kann nicht mit dem Internet verbunden oder mit einer App gesteuert werden. Eine Fernbedienung zur Steuerung befindet sich aber im Lieferumfang.

Im Gegensatz zu ganz billigen Saugrobotern bietet der Medion MD19500 immerhin eine Gyro-Navigation, um deine Wohnung in geregelten Bahnen zu reinigen. Ganz so genau wie eine Lasernavigation ist diese Technik jedoch nicht. So kannst du auch keine Karte deiner Wohnung erstellen und den Saugroboter nur zu einzelnen Bereichen oder Zimmern schicken. Es ist immer nur eine Reinigung der kompletten Wohnung möglich. Die Akkulaufzeit wird mit 90 Minuten angegeben, was aufgrund der Akkugröße realistisch sein dürfte.

Guter Deal oder zu billig?

Wie bei allen günstigen Saugrobotern gilt auch bei diesem 100 Euro Angebot: Günstige Saugroboter sind eher eine Ergänzung zum Staubsaugen per Hand. Wer sich bei der Reinigung fast vollständig auf einen Roboter verlassen möchte, sollte jedoch eher zu einem höherpreisigen Modell mit Bodenbürste und Lasernavigation greifen.

Für einen Preis von 100 Euro, macht der Medion MD 19500 im Online-Shop von Aldi jedoch eine gute Figur.

