Sauger-Schnäppchen: Aldi verkauft Dyson-Rivalen schon für nur 139 Euro

Der Hersteller Dreame ist eigentlich vor allem für seine absolut hochwertigen Saugroboter bekannt, liefert dir aber auch starke Akkusauger wie den Dreame U10. Mit dem kabellosen Gerät machst du Hart- und Teppichböden im Nu selbst sauber und vermeidest dabei den lästigen Kabelsalat der herkömmlichen Sauger. Und das Beste: Bei Aldi kostet der Dreame U10 Akkusauger jetzt nur 139 Euro! Wir schauen uns das Angebot genauer an.

Dyson-Rivale zum Discountpreis – Das wird dir hier geboten

Die Vorteile eines Akkusaugers liegen auf der Hand: Statt immer wieder über Kabel zu stolpern und sich von Steckdose zu Steckdose hangeln zu müssen, bist du mit einem solchen Gerät kabellos unterwegs. Dadurch ist das tägliche Saugen deutlich komfortabler und flexibler. Gleichzeitig muss aber natürlich auch die Saugkraft stimmen. Der Dreame U10 verfügt dafür über eine Leistung von 100 AW. Damit bewegt sich das Gerät ungefähr auf dem Niveau des Dyson V8 Motorhead, der bei uns im Test mit seiner Saugleistung vollends überzeugen konnte – dieser kostet im Vergleich aber auch fast 200 Euro mehr!

Mit 100 AW, drei unterschiedlichen Saugmodi und einer Akkulaufzeit von bis zu 40 Minuten lässt sich deine Wohnung mit dem Dreame U10 also problemlos reinigen. Dabei ist auch völlig egal, ob du den Sauger auf Teppich- oder Hartböden einsetzt. Selbst Möbel sollst du von lästigem Staub befreien können. Dafür ist im Lieferumfang neben der Hauptbürste auch direkt eine Multiflächenbürste mit LED inklusive. Abgerundet wird das gute Gesamtpaket dann noch vom relativ großen Staubbehälter (0,5 Liter) sowie der mitgelieferten Wandhalterung. Hier verstaust du den Dyson-Rivalen und kannst ihn auch direkt aufladen (per Ladekabel). Alternativ lässt sich der Akku aber auch herausnehmen und an anderer Stelle ans Stromnetz anknipsen.

Preis-Check: So gut ist das Aldi-Angebot wirklich

Während Dyson-Sauger gut und gerne über 500 Euro kosten können, bietet Aldi den Dreame U10 Akkusauger in seinem Online-Shop aktuell für nur 139 Euro (plus Versand) an. Doch wie gut ist dieser Preis wirklich? Bereits ein kurzer Blick auf den Preisvergleich zeigt, dass das Gerät derzeit bei keinem anderen Händler günstiger zu haben ist. Und auch generell gab’s den Sauger zuvor erst ein einziges Mal minimal billiger. Wer also aktuell einen kabellosen Sauger zum absoluten Spar-Preis sucht, kann bei dem Aldi-Deal wirklich bedenkenlos zuschlagen.