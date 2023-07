Saugen & Wischen in einem: Vielseitiger Saugwischer für 349 Euro

Akku-Sauger stechen die altertümlichen Kabelgeräte vor allem mit Blick auf die Flexibilität regelmäßig aus. Das lästige Kabelziehen und der daraus resultierende Kabelsalat gehören mit den neuen Saugern nämlich der Vergangenheit an. Noch mehr Vorteile bietet dabei der Roborock Dyad Pro: Dieser Saugwischer kommt nämlich nicht nur kabellos daher, sondern erweitert sein Portfolio noch mit einer praktischen Wischfunktion. Und das Beste: Aktuell gibt’s das vielseitige Gerät im Angebot für nur noch 349 Euro!

Hohe Saugleistung & tolle Wischfunktion

In seinem Kerngebiet, dem Saugen, weiß der Roborock Dyad Pro bereits voll und ganz zu überzeugen. Die Saugleistung von 17.000 Pa ist beachtlich und hinterließ in unserem Test einen durchweg positiven Eindruck. Hinzu kommt bei diesem Saugwischer aber noch die namensgebende Wischfunktion. Nachdem Wasser und wahlweise Reinigungsmittel in die jeweiligen Behälter gefüllt wurden, saugst und wischst du in einem Rutsch – und sparst so mächtig Zeit! Hierbei stehen dir insgesamt vier Reinigungsmodi zur Verfügung, inklusive eines praktischen Auto-Modus, der den Wasserdurchfluss und die Saugleistung automatisch an die Verschmutzung angepasst.

Dabei gleitet der Akku-Sauger dank der bidirektional drehenden Rollen stets mühelos über deine Böden. Der flexible Reinigungskopf macht die Reinigung schwer zugänglicher Stellen – etwa unter Möbeln – kinderleicht – und das trotz eines Gewichts von 4,8 kg. In unserem Test hielt der Akku im Eco-Modus übrigens rund 43 Minuten durch. Über das OLED-Display am Sauger hast du verbleibende Laufzeit dabei stets im Blick.

Saugwischer mit Station: Das hat es damit auf sich

Für den Angebotspreis von 349 Euro bekommst du aber nicht nur den Saugwischer selbst, im Lieferumfang ist ebenfalls noch die passende Station enthalten. Hier werden die Reinigungsbürsten des Haushaltshelfers gründlich gewaschen und sogar getrocknet. Auch das Schmutzwasser wird über ein Sieb von Staub und anderen Verschmutzungen befreit, was die Entleerung deutlich angenehmer macht. Hier wird dir also nicht nur die Reinigung deiner Wohnung, sondern auch die des Saugers erleichtert.