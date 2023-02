Saug- und Wischroboter ab 299 Euro: Diese Modelle von Dreame sind jetzt stark rabattiert

Insbesondere für Haustierbesitzer und Eltern kleiner Kinder lohnen sich Saug-Wisch-Roboter. Anstatt teils täglich den Staubsauger schwingen zu müssen, erledigt der Haushaltsroboter einfach den Job für dich. Aktuell bekommst du die drei smarten Helfer Dreame D10s, D10s Pro und D10s Plus deutlich günstiger. Wir schauen uns die Angebote genauer an.

Dreame D10s: Automatisch Saugen und Wischen für unter 300 Euro

Die drei Modelle unterscheiden sich vorrangig in ihren Technologien zur Hinderniserkennung – das Plus-Modell kommt zudem mit einer automatischen Entleerungsstation, die den Roboter bis zu 65 Tage unabhängig arbeiten lässt.

Das Basis-Modell Dreame D10s inhaliert Staub und Schmutz mit 5.000 Pa Saugkraft und orientiert sich via LDS-Navigation in deinen vier Wänden. In seinem Inneren ist ein 5.200-mAh-Akku verbaut, der eine Laufzeit von bis zu 280 Minuten ermöglicht. Zum feuchten Wischen bedient sich der D10s an einem Wassertank, der 235 Milliliter fasst. Auf Wunsch lässt sich der Roboter auch mittels Sprachassistent steuern. Aktuell und noch bis zum 24. Februar kostet der Saug-Wisch-Roboter bei Amazon 299 statt 349 Euro (UVP).

Dreame D10s Pro: Mit besserer Objekterkennung dank KI

Das Pro-Modell bietet bis hierhin dieselben Eigenschaften wie der D10s. Allerdings navigiert der Dreame D10s Pro nicht nur per Laserdistanzsensoren (LDS) durch deine Räume, sondern hat zudem eine intelligente AI-Hinderniserkennung integriert. Diese nimmt Barrieren genau wahr, sodass der Roboter sie gezielt umfahren kann. Außerdem erlaubt die KI-Unterstützung eine effizientere Routenfindung während der Reinigung.

Praktisch ist zudem die Remote-Videoüberwachung, die aber auch im Basismodell ihren Einsatz findet. Mit der im Roboter verbauten Kamera kannst du etwa deine Haustiere im Blick behalten oder genau kontrollieren, was die smarte Haushaltshilfe gerade treibt. Aktiviert wird diese Funktion in der App, die auch über viele weitere Funktionen verfügt. Bei MediaMarkt bekommst du den Dreame D10s Pro voraussichtlich bis zum 5. März für 329 statt 389 Euro.

Dreame D10s Plus: Saug-Wisch-Roboter mit Entleerungsstation

Der Dreame D10s Plus wird neben den Features, die auch in den anderen beiden Modellen zum Einsatz kommen, durch eine automatische Staubabsaugung der Basisstation ergänzt. Dank ihr kann der Roboter mehrere Wochen autark arbeiten. Um genau zu sein: bis zu 65 Tage lang. Fährt der D10s Plus zur Ladestation, saugt jene den aufgenommenen Dreck in einen Staubbeutel mit einem Volumen von vier Litern. Du musst also nicht nach ein paar Putzfahrten selbst Hand anlegen. Zudem ist das Entleeren in einen wechselbaren Beutel besonders hygienisch und bestens geeignet für Allergiker. Wie auch das Pro-Modell orientiert sich der D10s Plus via LDS- und AI-Navigation und umfährt Hindernisse dadurch gekonnt. Bis zum 26. Februar bekommst du den smarten Haushaltshelfer für 479 statt 569 Euro.