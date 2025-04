Ein Nass-/Trockensauger spart dir nicht nur Zeit, sondern macht das Putzen auch wesentlich angenehmer. Statt zuerst zu saugen und dann zu wischen, erledigst du beides gleichzeitig – und das ganz bequem. Die Geräte arbeiten mit zwei getrennten Tanks: Sauberes Wasser gelangt direkt auf den Boden, während das Schmutzwasser zuverlässig aufgesaugt und separat gesammelt wird. Die rotierenden Bürsten übernehmen die meiste Arbeit für dich, sodass du kaum Druck ausüben musst. Und weil das Wischwasser sofort wieder eingesaugt wird, trocknet der Boden im Handumdrehen. So kannst du direkt wieder drüberlaufen – oder dich zurücklehnen. Wir zeigen dir, warum sich die Geräte lohnen – und welches derzeit reduzierte Modell zu deinem Haushalt passt.

Tineco Nass-/Trockensauger im Osterangebot – das kann der Floor One S5 Stretch Extreme

Nur bis zum 22. April bekommst du von Tineco zwei Top-Modelle zum Sonderpreis: eins davon ist der Tineco FLOOR ONE S5 STRETCH EXTREME. Das Gerät lässt sich flexibel um 180° neigen, was es zum perfekten Helfer unter Möbeln, Regalen und Stühlen macht. Im Vergleich zu älteren Modellen wurde der Frischwassertank zudem oberhalb des Bürstenkopfes positioniert. Dadurch reduziert sich das Gewicht des Gehäuses, was die Handhabung verbessern soll.

Außerdem punktet der Nass-/Trockensauger mit einer automatischen Saugkraftanpassung und einer Anti-Verhedderungsbürste – ideal, wenn du Haustiere hast. Du entscheidest, ob du nur saugen oder direkt im Automatik- oder Max-Modus gleichzeitig saugen und wischen willst. Mit einer Akkuladung hält das Gerät bis zu 40 Minuten durch – genug für eine ausgedehnte Reinigung. Besonders praktisch: Nach dem Einsatz kannst du die Selbstreinigung starten. Bürsten und Schläuche werden dadurch gespült und getrocknet und unangenehme Gerüche oder Schimmel haben so keine Chance.

Noch besser: Tineco Floor One S7 Stretch

Wenn du dir noch mehr Komfort und Power wünschst, lohnt sich der Blick auf das Top-Modell: Der Tineco FLOOR ONE S7 STRETCH bietet nicht nur alle Features des S5, sondern legt in mehreren Bereichen noch eine Schippe drauf. Er läuft bis zu 50 Minuten am Stück, reinigt und trocknet sich ebenfalls selbst – und nutzt für die Trocknung sogar 85 Grad heiße Luft. Das sorgt für noch mehr Hygiene und weniger Gerüche. Der Frischwassertank ist mit einem Liter Volumen außerdem etwas größer, wodurch du bis zu 300 Quadratmeter Fläche ohne Unterbrechung reinigen kannst.

Beide Modelle sind bei MediaMarkt und Otto im Osterdeal reduziert erhältlich – und das nur für kurze Zeit. Wenn du also mit dem Gedanken spielst, deinen Frühjahrsputz künftig stressfreier zu gestalten, ist jetzt der beste Moment für ein Upgrade.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.